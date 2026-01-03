sábado 03 enero 2026
Músico de Pink Floyd rechaza agresión estadounidense contra Venezuela

El destacado músico y compositor británico Roger Waters, manifestó hoy su rechazo a la agresión militar estadounidense contra Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

«Estamos realmente consternados por el salvaje acto de agresión del imperio de Estados Unidos contra nuestros hermanos, hermanas y camaradas en Venezuela, esa grande y maravillosa expresión de la Revolución Bolivariana”», expresó el reconocido artista en un mensaje de vídeo en la red social X.

“No soy un hombre de oración, pero soy un hombre activo y haré todo lo que esté en mi poder para apoyar a Venezuela, que es un país soberano y debiera ser dejado en paz por el gendarme gringo del norte”, señaló el fundador de la legendaria banda Pink Floyd.

Waters dijo:»Por amor de Dios, Venezuela es una nación soberana. ¡Manos fuera de Venezuela!”. Y más adelante se refirió a la semana solidaridad internacional que hoy se manifiesta en contra de la política imperial de Estados Unidos y de su presidente Donald Trump.

«Estamos con ustedes (…) alrededor del mundo, solo Dios sabe qué porcentaje, pero probablemente el 99 por ciento de todas las personas mundialmente, estamos diciendo que deploramos las acciones” de Estados Unidos en el Caribe, subrayó.

