domingo 08 febrero 2026
Una Revolución no colapsa si es verdadera

Picture of ACN
ACN

La Habana.— Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, destacó desde su perfil en Facebook, la resiliencia y unidad de la Revolución Cubana ante las adversidades.

«La Revolución Cubana, forjada en décadas de resistencia y unidad frente a adversidades sin precedentes, se enfrenta una vez más a una escalada de la política coercitiva del gobierno de los Estados Unidos.

Este recrudecimiento del bloqueo, tiene como objetivo estratégico estrangular el suministro de combustible a la isla. Al dificultar y encarecer los suministros y generar temores mediante chantaje y amenazas, buscando crear una crisis interna.

Sin embargo, la respuesta del pueblo y el gobierno cubano no es de rendición, sino de preparación meticulosa y movilización colectiva, demostrando una vez más que la unidad y la inteligencia son los pilares para salir adelante.

Ante este escenario de presión extrema, se han implementado un conjunto de decisiones estratégicas para proteger los logros fundamentales de la nación.

Estas acciones, preparadas con antelación, priorizan de manera inquebrantable los servicios esenciales para la población.

Se impulsa la producción nacional de crudo y las fuentes renovables de energía, se prioriza el suministro de agua, los servicios básicos de salud —con énfasis en la atención materno-infantil y el Programa de Cáncer— y la producción territorial de alimentos. Además, se protegen las actividades de defensa.

Este enfoque integral subraya la determinación de proteger la vida y la soberanía nacional por encima de todas las cosas.

El camino para superar esta coyuntura y asegurar el futuro se sustenta en una transformación estructural de la economía, con la soberanía energética y alimentaria como ejes centrales.

Nuestro gobierno ha delineado un plan que se extiende a todos los sectores de la sociedad, fundamentado en la participación popular.

Por lo tanto, contra los pronósticos negativos que anunciaban un colapso inminente, Cuba demuestra una vez más su capacidad de resiliencia y victoria moral.

La Revolución no se arrodilla; se reinventa y fortalece en la adversidad».

(Tomado del perfil de Facebook de Roberto Morales Ojeda)

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
