Aprueban en ciudad italiana de Crema nueva resolución de apoyo a Cuba

En el ayuntamiento de la ciudad italiana de Crema fue aprobada una nueva resolución en apoyo a Cuba y de condena al bloqueo económico y las amenazas de agresión de Estados Unidos contra ese país, señala hoy un comunicado.

La moción, que contó con el respaldo de importantes fuerzas políticas de esa urbe, ubicada en la norteña provincia de Cremona, en la región de Lombardía, entre ellas el Partido Demócrata, compromete al alcalde de esa localidad, Fasbio Bregamaschi, a presentar un documento oficial ante el Ministerio de Asuntos Exteriores en respaldo a la isla.

En esa iniciativa, que contó además con el respaldo de los movimientos Crema Bene Comune y Crema Aperto, entre otros, se insta al gobierno italiano a reafirmar su oposición al bloqueo norteamericano contra Cuba, así como a “promover cualquier iniciativa útil para el levantamiento de las medidas restrictivas unilaterales”.

Se enfatiza la necesidad de que Italia fortalezca la cooperación energética y humanitaria con ese país, en los actuales momentos, ante un recrudecimiento de las presiones de Washington, tras la aprobación por el presidente Donald Trump, el pasado 29 de enero, de una orden ejecutiva para tratar de impedir la entrada de combustible a la isla.

“Cuba atraviesa una profunda crisis energética que impacta significativamente los servicios de salud, la distribución de alimentos y las redes de agua, generando serias preocupaciones para la salud pública y la protección de los más vulnerables”, refiere el texto.

El documento apunta además que “la crisis energética representa riesgos concretos para el acceso a la atención médica, incluyendo la atención de emergencia, para las mujeres embarazadas y para los enfermos crónicos”.

Se recuerda en el mismo la ayuda brindada al pueblo de la ciudad de Crema por parte de una brigada médica cubana en el año 2020, en los momentos más difíciles de la pandemia de Covid-19, inolvidable muestra de solidaridad y humanismo.

Se expresa el compromiso de evaluar, en conjunto con la Agencia de Protección Civil, organizaciones humanitarias y la red de cooperación internacional presente en la zona de Crema, iniciativas de ayuda para la población cubana, como la recolección de medicamentos, suministros médicos u otros bienes esenciales.

Finalmente, instan al alcalde a que pida al gobierno italiano que informe ante el Senado y la Cámara de Diputados de este país, sobre la situación actual en Cuba, a la luz de las solicitudes ya realizadas por varios grupos parlamentarios, “para que el tema pueda ser objeto de un debate institucional transparente y profundo».

La aprobación de esta nueva moción en Crema, es continuidad de acciones similares previas recientes en ciudades como Turín y Cúneo, en la región de Piamonte, así como en Florencia y Poggibonsi, de Toscana, y en la capital italiana, Roma, que reafirman el apoyo al pueblo cubano ante el endurecimiento de las medidas de Estados Unidos.