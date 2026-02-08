domingo 08 febrero 2026
Adopta Insmet medidas ante situación energética actual

La Habana.— Celso Pazos Alberdi, director general del Instituto de Meteorología de Cuba (Insmet), y Yinelys Bermúdez Souza, directora adjunta, informaron al ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), Armando Rodríguez Batista, sobre las acciones aplicadas para sostener el funcionamiento del Sistema Meteorológico Nacional en medio de la escasez de combustibles.

Los directivos señalaron en el perfil institucional del Insmet en Facebook que el servicio se mantendrá activo y garantizará la vigilancia del tiempo y el clima en todo el territorio nacional y mares adyacentes, además de cumplir los compromisos internacionales de intercambio de información como parte de la Asociación Regional IV de la Organización Meteorológica Mundial.

Según el comunicado, se adoptaron medidas organizativas para incrementar la eficiencia y racionalidad en el consumo energético, con énfasis en el uso de fuentes renovables en estaciones y radares meteorológicos, así como en otras dependencias del instituto.

Se amplió el teletrabajo y el trabajo a distancia en especialidades que permiten mantener la efectividad de los pronósticos y predicciones estacionales, mientras se reorganizaron actividades y horarios para reducir el gasto de portadores energéticos.

El Insmet aseguró que las investigaciones científicas y proyectos de innovación tecnológica continuaron, con ajustes en cronogramas y actividades, pero sin afectar la calidad de los resultados ni los servicios científico-técnicos.

Los trabajadores de estaciones, radares y centros meteorológicos provinciales y nacionales ratificaron su compromiso de brindar información oportuna para el desarrollo socioeconómico y la protección de vidas humanas y recursos materiales en el país.

