jueves 05 febrero 2026
Tres adolescentes sanluiseros serán formados como Instructores de Arte

Picture of Grisell Pupo Montes de Oca
Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

Fotos Autora

San Luis, Santiago de Cuba  5 feb .— Surannia Ortega Rodríguez, es una joven Instructora de arte, de la especialidad de danza.

Realiza su labor en escuelas y comunidades y pertenece a la Casa Municipal de la Cultura Manuel Armero Sánchez de San Luis.

Por estos días Sury disfruta de un logro trascendental para su carrera. Tres de sus discípulos fueron captados para seguir sus pasos; serán  formados como instructores de Arte, luego de un riguroso examen práctico. 

La joven artista sanluisera disfruta los logros de niñas y niños que ven en la danza, en los movimientos del cuerpo, una hermosa manera de expresar sentimientos.  

