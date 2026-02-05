jueves 05 febrero 2026
En China enviado especial del Partido y Gobierno de Cuba

Canciller cubano realiza visita al gigante asiático

La Habana.— Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, realiza desde una visita a China como enviado especial del Partido y Gobierno de su país.

En X, el canciller destacó su intercambio con Chen Xiaodong, Director de la Agencia Internacional de Cooperación de China (CIDCA, por sus siglas en inglés), de la cual reconoció el trabajo y los esfuerzos en función de la cooperación bilateral, sobre todo en el contexto actual que enfrenta la mayor de las Antillas.

Según reseñó la agencia Prensa Latina, Rodríguez Parrilla dialogó también con Liu Haixing, jefe del Departamento de Enlace Internacional del Partido Comunista de China, con quien resaltó que los vínculos interpartidistas son la piedra angular de la relación bilateral.

El jefe de la diplomacia cubana llegó a China luego de visitar Vietnam, e intercambiar con las principales autoridades del Partido y el Gobierno, también en calidad de enviado especial.

