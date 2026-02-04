miércoles 04 febrero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Segundo hachazo del rey en semifinal de la 64 SNB

Picture of JIT
JIT
La Actualidad del Deporte Cubano. Es un sitio web informativo del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación‏‎ INDER el cual lo mantiene actualizado con el acontecer deportivo nacional e internacional.
Las Tunas venció hoy 9x3 al elenco de Artemisa y se adelantó 2-0 en este pareo semifinal

Por José Luis López Sado

La Habana.- El monarca exponente, Leñadores de Las Tunas, pegó 13 jits, para vencer la víspera 9×3 a Cazadores de Artemisa y se adelantó 2-0 en el play off semifinal de la 64 SNB.

En su casi imbatible feudo del Estadio Julio Antonio Mella, la poderosa escuadra del mentor Abeicy Pantoja tramitó el juego sin el menor de los contratiempos, sacó a relucir la fuerza de sus maderos, y ya postula su candidatura para avanzar a la final, en busca de la tercera corona nacional consecutiva.

Al veloz abridor artemiseño Brander Guevara, los tuneros le «entraron por los ojos». No creyeron en sus envíos de 95 millas por hora y apenas le permitieron trabajar 2.1 innings, en los cuales le marcaron siete carreras limpias con similar cantidad de jits.

Su control fue pésimo su control, pues concedió seis bases por bolas, algo que se perdona ante un rival con «hachas» bien afiladas y acostumbrado a ganar los duelos importantes en play off.

Por los leñadores destacó el intermedista Luis Antonio Pérez, quien se fue de 5-3, con cuadrangular y tres remolques, en el séptimo triunfo del zurdo Eliander Bravo, a pesar de permitir ocho imparables y regalar cuatro boletos en seis episodios. Para Rodolfo Díaz fue el salvamento.

Ambos conjuntos se trasladarán para el artemiseño estadio 26 de Julio, donde el jueves se reanudarán las acciones.

Este miércoles se disputará en el Coloso del Cerro el tercer juego del otro duelo semifinal, favorable 2-0 a Cocodrilos de Matanzas ante el anfitrión Leones de Industriales.

Destacadas
Segundo hachazo del rey en semifinal de la 64 SNB
Llega al oriente del país donativo de la Cruz roja internacional
Realizan descarga de arroz en Santiago de Cuba para distribuir a la población
Destacan labor del pueblo en la recuperación de Santiago de Cuba
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios