Segundo hachazo del rey en semifinal de la 64 SNB

Por José Luis López Sado

La Habana.- El monarca exponente, Leñadores de Las Tunas, pegó 13 jits, para vencer la víspera 9×3 a Cazadores de Artemisa y se adelantó 2-0 en el play off semifinal de la 64 SNB.

En su casi imbatible feudo del Estadio Julio Antonio Mella, la poderosa escuadra del mentor Abeicy Pantoja tramitó el juego sin el menor de los contratiempos, sacó a relucir la fuerza de sus maderos, y ya postula su candidatura para avanzar a la final, en busca de la tercera corona nacional consecutiva.

Al veloz abridor artemiseño Brander Guevara, los tuneros le «entraron por los ojos». No creyeron en sus envíos de 95 millas por hora y apenas le permitieron trabajar 2.1 innings, en los cuales le marcaron siete carreras limpias con similar cantidad de jits.

Su control fue pésimo su control, pues concedió seis bases por bolas, algo que se perdona ante un rival con «hachas» bien afiladas y acostumbrado a ganar los duelos importantes en play off.

Por los leñadores destacó el intermedista Luis Antonio Pérez, quien se fue de 5-3, con cuadrangular y tres remolques, en el séptimo triunfo del zurdo Eliander Bravo, a pesar de permitir ocho imparables y regalar cuatro boletos en seis episodios. Para Rodolfo Díaz fue el salvamento.

Ambos conjuntos se trasladarán para el artemiseño estadio 26 de Julio, donde el jueves se reanudarán las acciones.

Este miércoles se disputará en el Coloso del Cerro el tercer juego del otro duelo semifinal, favorable 2-0 a Cocodrilos de Matanzas ante el anfitrión Leones de Industriales.