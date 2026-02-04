miércoles 04 febrero 2026
Recibe Santiago de Cuba ambulancias para fortalecer sistema de urgencias

Picture of Indira Ferrer Alonso
Indira Ferrer Alonso

Santiago de Cuba.— Como parte del programa de mejoramiento de los servicios de urgencias médicas, el Ministerio de Salud Pública (Minsap) entregó en Santiago de Cuba cinco nuevas ambulancias, adquiridas con recursos del presupuesto del Estado.

El acto de entrega tuvo lugar en el área de Emergencias y Urgencias Médicas del Hospital Clínico Quirúrgico Saturnino Lora, con la presencia del vicegobernador Waldis González Peinado y directivos del sector sanitario del territorio.

Los modernos vehículos forman parte de un lote de 50 ambulancias importadas recientemente por el Minsap y fueron asignados a las direcciones municipales de Salud de Palma Soriano, Contramaestre, Songo-La Maya y Santiago de Cuba, en correspondencia con la organización territorial del Sistema Integrado de Urgencias Médicas.

El doctor Miguel Ángel Díaz Núñez, titular del sector en la provincia, destacó que se trata de ambulancias de altas prestaciones, destinadas a la atención y traslado de pacientes graves que requieren soporte vital avanzado, ventilación mecánica u otros cuidados especializados durante el transporte.

Precisó que estos medios no se emplean para traslados ordinarios, sino que funcionan como una extensión móvil de las unidades de cuidados intensivos, garantizando la continuidad de la atención entre instituciones hospitalarias con similares niveles de complejidad.

Desde el punto de vista técnico, las ambulancias cumplen estándares internacionales para este tipo de servicio, cuentan con equipamiento básico, facilidades para la instalación de otros medios de diagnóstico y reanimación, adecuada autonomía, eficiencia energética y respaldo de un sistema de mantenimiento que asegura su explotación.

La doctora Yaime Ramos, directora general de Salud del municipio de Songo-La Maya, valoró la entrega como un significativo refuerzo para la atención a la población, en un contexto marcado por limitaciones materiales, y subrayó el compromiso de las instituciones y trabajadores del sector con el cuidado y uso responsable de estos recursos.

Aunque la incorporación de estos vehículos no satisface completamente la demanda del territorio, constituye una mejora sustancial del Sistema Integrado de Urgencias Médicas en Santiago de Cuba, en medio de la compleja situación que enfrenta el gremio sanitario.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
