Recibe Santiago de Cuba ambulancias para fortalecer sistema de urgencias

Santiago de Cuba.— Como parte del programa de mejoramiento de los servicios de urgencias médicas, el Ministerio de Salud Pública (Minsap) entregó en Santiago de Cuba cinco nuevas ambulancias, adquiridas con recursos del presupuesto del Estado.

El acto de entrega tuvo lugar en el área de Emergencias y Urgencias Médicas del Hospital Clínico Quirúrgico Saturnino Lora, con la presencia del vicegobernador Waldis González Peinado y directivos del sector sanitario del territorio.

Los modernos vehículos forman parte de un lote de 50 ambulancias importadas recientemente por el Minsap y fueron asignados a las direcciones municipales de Salud de Palma Soriano, Contramaestre, Songo-La Maya y Santiago de Cuba, en correspondencia con la organización territorial del Sistema Integrado de Urgencias Médicas.

El doctor Miguel Ángel Díaz Núñez, titular del sector en la provincia, destacó que se trata de ambulancias de altas prestaciones, destinadas a la atención y traslado de pacientes graves que requieren soporte vital avanzado, ventilación mecánica u otros cuidados especializados durante el transporte.

Precisó que estos medios no se emplean para traslados ordinarios, sino que funcionan como una extensión móvil de las unidades de cuidados intensivos, garantizando la continuidad de la atención entre instituciones hospitalarias con similares niveles de complejidad.

Desde el punto de vista técnico, las ambulancias cumplen estándares internacionales para este tipo de servicio, cuentan con equipamiento básico, facilidades para la instalación de otros medios de diagnóstico y reanimación, adecuada autonomía, eficiencia energética y respaldo de un sistema de mantenimiento que asegura su explotación.

La doctora Yaime Ramos, directora general de Salud del municipio de Songo-La Maya, valoró la entrega como un significativo refuerzo para la atención a la población, en un contexto marcado por limitaciones materiales, y subrayó el compromiso de las instituciones y trabajadores del sector con el cuidado y uso responsable de estos recursos.

Aunque la incorporación de estos vehículos no satisface completamente la demanda del territorio, constituye una mejora sustancial del Sistema Integrado de Urgencias Médicas en Santiago de Cuba, en medio de la compleja situación que enfrenta el gremio sanitario.