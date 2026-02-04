miércoles 04 febrero 2026
Celebran en Cuba Año Nuevo chino con muestra artística

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

La Habana.— China y Cuba celebran hoy el inicio del Año Nuevo Chino con una exposición artística en el Teatro Nacional de Cuba, en homenaje al Año del Caballo de Fuego.

La muestra se inscribe en las festividades de la Fiesta de la Primavera y busca estrechar los lazos culturales entre ambas naciones, a través de un diálogo visual que reafirma la relación histórica y afectiva compartida, explica la nota de prensa de la Embajada de la República Popular China en esta capital.

El Caballo de Fuego, símbolo de pasión, energía indomable, libertad y creatividad, inspira este encuentro que une la maestría ancestral de la porcelana china con la fuerza expresiva del arte cubano contemporáneo.

Entre las propuestas destacan las obras de los reconocidos artistas cubanos Juan Arel, Josvany Martínez y José Miguel Pérez, cuyas piezas dialogan con una porcelana de la Dinastía Tang elaborada en el estilo tricolor (Sancai), considerada una joya de la tradición china, añade el comunicado.

La exposición, que se inaugurará en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional, invitará al público a descubrir el “hilo rojo” que enlaza generaciones, culturas, tradición y contemporaneidad, siendo un ejemplo del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Cuba y el gigante asiático.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
