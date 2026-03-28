Un Bastión Joven por la Patria

Bajo el sol ardiente de marzo y con el verde olivo como símbolo de compromiso, estudiantes universitarios protagonizaron este viernes en Santiago de Cuba una jornada de preparación y reafirmación patriótica durante el Bastión Estudiantil Universitario 2026.

Desde horas tempranas, jóvenes de la Universidad de Oriente y de otras casas de altos estudios del país (muchos de ellos residentes temporalmente en la provincia debido a la compleja situación energética nacional) se concentraron en escenarios claves como la Sede Julio Antonio Mella (ISJAM) y el campo de tiro.

Preparación, disciplina y sentido de pertenencia es el ejercicio, convocado a nivel nacional para este 27 de marzo que se desarrolló de manera descentralizada en todo el país, involucrando a estudiantes, profesores y fuerzas armadas en una dinámica conjunta de preparación para la defensa.

En Santiago de Cuba, la jornada tuvo un marcado protagonismo estudiantil, liderado por la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), que movilizó a cientos de jóvenes hacia actividades prácticas.

En la Sede Mella (ISJAM), se realizaron ejercicios teóricos y organizativos vinculados a la defensa territorial, mientras que en el campo de tiro los participantes llevaron a cabo prácticas con armamento, simulaciones tácticas y entrenamiento físico-militar. Estas acciones permitieron fortalecer habilidades básicas en situaciones de contingencia, así como la disciplina y el trabajo en equipo.

Juventud en contexto: compromiso en medio de dificultades

La realización del Bastión este año adquiere una connotación especial. La situación energética que enfrenta el país ha provocado la permanencia de estudiantes de diversas provincias en Santiago de Cuba, lo que no impidió sino que potenció su participación en el ejercicio.

Lejos de ser una limitación, este contexto se transformó en oportunidad para integrar a jóvenes de diferentes territorios en una misma experiencia formativa, reforzando valores como la solidaridad, la unidad y el compromiso con la nación.

Más que un ejercicio es una expresión de continuidad histórica

El Bastión Estudiantil Universitario no es solo un entrenamiento militar. Es, ante todo, una expresión de continuidad generacional, en la que los estudiantes asumen su papel dentro de la concepción de la defensa nacional cubana. Cada marcha, cada práctica y cada consigna reafirman la voluntad de una juventud que se prepara no solo desde las aulas, sino también desde la acción.

Dedicado al centenario del natalicio de Fidel Castro Ruz y en homenaje a hitos históricos como la victoria de Playa Girón, el Bastión 2026 se consolida como un espacio de participación activa y consciente, donde la universidad trasciende sus muros para convertirse en trinchera de ideas y acción.