Proyecto Zuturo impulsa debate sobre nuevo escenario cambiario y fiscal

Por Odette Elena Ramos Colás Foto de la autora

Santiago de Cuba.— El Proyecto de Desarrollo Local (PDL) Zuturo realizó el Taller “Nuevo escenario cambiario y fiscal en Cuba”, un espacio de intercambio que reunió a emprendedores de Santiago de Cuba y Guantánamo junto a especialistas del Banco Popular de Ahorro (BPA), del Banco de Crédito y Comercio (BANDEC), de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT) y del Consejo de la Administración Municipal.

La jornada permitió analizar las transformaciones recientes en el mercado cambiario, las operaciones en moneda extranjera y las obligaciones fiscales, con énfasis en su impacto práctico en la gestión empresarial y en la necesidad de fortalecer la cultura económica de los nuevos actores.

Zulia González Semanat, jurista, y Daylin Bonne Sánchez, asesora económica, ambas gestoras de Zuturo, condujeron el debate de las resoluciones 125 y 128/25 sobre el diseño de tasas fijas y flotantes, así como la Ley 373 que regula las operaciones en moneda extranjera y la Ley del Presupuesto, entre otras.

Destacaron que en la economía cubana coexisten distintas tasas de cambio que generan informalidad y distorsiones, por lo que resulta imprescindible que los emprendedores comprendan el marco jurídico y fiscal para garantizar transparencia y sostenibilidad en sus negocios.

El conocimiento fiscal, insistieron, constituye una herramienta de gestión que permite tomar decisiones acertadas y evitar riesgos.

Yadira Grenup, subdirectora comercial del BPA en Santiago de Cuba, enfatizó que los emprendedores deben asumir con responsabilidad el entorno legal, tributario y fiscal, pues muchas pérdidas provienen del desconocimiento y de la falta de sistemas contables seguros.

Insistió en la importancia de la trazabilidad para evitar descuadres económicos y recordó que la información es poder, por lo que la capacitación constante es clave en un mercado exigente.

Explicó que desde diciembre fue aprobada la apertura de cuentas en divisas para mipymes, cooperativas y trabajadores por cuenta propia, siempre con respaldo documental y, para acceder a las divisas los negocios han de contar con fondos suficientes y estar vinculados a las 16 empresas estatales autorizadas a importar.

La directiva añadió que el financiamiento bancario debe tener un impacto social y económico real, generando valor agregado a la economía nacional y local: en el 2025 se trabajó con 14 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), y este año se proyecta otorgar más de mil cien millones en financiamiento, acompañado de asesoría financiera para garantizar balances contables sólidos.

Explicó que la apertura de cuentas en USD busca garantizar transparencia y evitar la dependencia del mercado informal, y anunció nuevos productos financieros como tarjetas magnéticas específicas para productores agropecuarios, trabajadores por cuenta propia, mipymes y proyectos de desarrollo local que facilitarán las operaciones en dólares.

Reiteró que los emprendedores no deben temer al crédito bancario, pues en ningún país los negocios se sostienen únicamente con ingresos propios. Cumplir con las obligaciones fiscales es garantía de crecimiento y estabilidad.

El taller reafirmó la misión del PDL Zuturo, radicado en Santiago de Cuba, de ofrecer asesoría jurídica, financiera, en comunicación, marketing, negocios y producción de alimentos, entre otros servicios, a emprendedores de todo el oriente cubano.

Con un enfoque en las necesidades locales, el proyecto busca fortalecer la cultura empresarial, promover la transparencia y contribuir al crecimiento sostenible de las empresas privadas y cooperativas.

La jornada concluyó con el compromiso de seguir creando espacios de capacitación y sensibilización que permitan a los emprendedores enfrentar con éxito los retos del nuevo escenario cambiario y fiscal en Cuba, consolidando un camino de desarrollo responsable y equitativo para el territorio.