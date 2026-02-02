Reportan bajas temperaturas y rachas de viento en Camagüey

Camagüey.—Varias estaciones meteorológicas de la provincia de Camagüey reportaron bajas temperaturas durante la madrugada de ayer y rachas de vientos significativas en la mañana, asociadas al tránsito por el territorio de la masa de aire del octavo frente frío de la actual temporada invernal.

Las mínimas más relevantes se registraron en la ciudad de Camagüey, con 13.5 grados Celsius (°C), en Florida 14.8°C, en Esmeralda 15.0°C, en Santa Cruz del Sur, 15.2°C, y la estación de Nuevitas indicó 19.0°C.

Al confirmarlo a la Agencia Cubana de Noticias Héctor Huerta Peña, jefe del Departamento de Pronósticos del Centro Meteorológico de Camagüey, explicó que las máximas del día han estado por debajo de 20°C en la provincia, situación que se mantendrá hasta el martes próximo.

De igual manera, en algunos sitios los vientos superaron las cifras esperadas, pues, por ejemplo, en la ciudad de Florida, en el municipio de igual nombre, hubo dos rachas, ambas de 73 kilómetros por hora, del noroeste, a las 10:00 y 10:10 de la mañana, respectivamente.

La estación de Esmeralda, por su parte, al norte de la demarcación, reportó una racha de 53 kilómetros por hora, a las 10:00 am, mientras que la de Camagüey marcó 42 kilómetros por hora, a la 1:45 de la tarde, informó Huerta Peña.

El Centro Meteorológico camagüeyano prevé para esta noche, a partir de las 10, valores entre los 12 y 14 °C en la región y en Nuevitas, ubicada en el norte, pronostica 16°C.

Las temperaturas de la madrugada del martes, según estiman los modelos matemáticos, disminuirán aún más, entre 9 y 12°C, y en el caso de Nuevitas, se esperan 14 °C.

Tales condiciones, debido a la influencia del viento y la masa de aire, con el movimiento del anticiclón hacia el este, favorecerán días y noches fríos en todo el territorio, hasta el martes venidero, y desde el miércoles comenzarán a aumentar las temperaturas, tanto las mínimas como las máximas.

El octavo frente se encuentra extendido sobre el extremo oriental del archipiélago cubano, pero lo acompaña una masa de aire fría que trae consigo un tiempo invernal sobre el país.