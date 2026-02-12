jueves 12 febrero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

En marcha Campaña de Declaración Jurada 2026 en San Luis

Picture of Radio Majaguabo
Radio Majaguabo

El proceso de Declaración Jurada y el pago de los tributos posee una gran importancia en el país y este territorio está inmerso en el mismo.

La Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) comienza con diferentes acciones con el propósito de mantener informado a los contribuyentes sobre sus obligaciones, cumpliendo con lo establecido en la Ley 113 del Sistema Tributario y su decreto no. 308 Reglamento de las Normas generales y de los procedimientos tributarios, como basamento legal que sustenta el funcionamiento del Sistema Tributario Cubano.

Este proceso tiene lugar cada año, comprende la declaración y pagos masivos de uno o varios tributos según los respectivos plazos y lo establecido por la Ley, están sujetos a declarar los contribuyentes, ya sean personas naturales o jurídicas a quienes la ley les impone el tributo.

El período de pago es entre enero y el 30 de abril con bonificación de un 5 por ciento si lo ejecuta antes del 28 de febrero. El contribuyente está en la obligación de declarar y hacerlo acogiéndose a la verdad, de lo contrario, se le aplica una sanción en correspondencia con la gravedad del hecho.

También están sujetos a prestar declaración jurada los trabajadores por cuenta propia que tributan en el régimen general, las personas naturales que laboran en entidades extranjeras y reciben gratificaciones , los usufructuarios y propietarios de tierra, tenedores de ganado sin tierra y otros productores individuales de alimentos del sector agropecuario, artistas y creadores del sector de la cultura y su personal de apoyo, los comunicadores sociales, diseñadores y periodistas obligados, además de otras personas naturales que generen ingresos grabados por el tributo y estén precisados a declarar, así expresó la Especialista de Asistencia al Contribuyente en la ONAT de nuestro municipio, Yudith Hechavarría Hechavarría.

Destacadas
En marcha Campaña de Declaración Jurada 2026 en San Luis
Angola celebró medio siglo de independencia
Un cine que llegue allí donde se le precise
Industriales salta al segundo escalón de la Serie Nacional
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios