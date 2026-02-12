En marcha Campaña de Declaración Jurada 2026 en San Luis

El proceso de Declaración Jurada y el pago de los tributos posee una gran importancia en el país y este territorio está inmerso en el mismo.

La Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) comienza con diferentes acciones con el propósito de mantener informado a los contribuyentes sobre sus obligaciones, cumpliendo con lo establecido en la Ley 113 del Sistema Tributario y su decreto no. 308 Reglamento de las Normas generales y de los procedimientos tributarios, como basamento legal que sustenta el funcionamiento del Sistema Tributario Cubano.

Este proceso tiene lugar cada año, comprende la declaración y pagos masivos de uno o varios tributos según los respectivos plazos y lo establecido por la Ley, están sujetos a declarar los contribuyentes, ya sean personas naturales o jurídicas a quienes la ley les impone el tributo.

El período de pago es entre enero y el 30 de abril con bonificación de un 5 por ciento si lo ejecuta antes del 28 de febrero. El contribuyente está en la obligación de declarar y hacerlo acogiéndose a la verdad, de lo contrario, se le aplica una sanción en correspondencia con la gravedad del hecho.

También están sujetos a prestar declaración jurada los trabajadores por cuenta propia que tributan en el régimen general, las personas naturales que laboran en entidades extranjeras y reciben gratificaciones , los usufructuarios y propietarios de tierra, tenedores de ganado sin tierra y otros productores individuales de alimentos del sector agropecuario, artistas y creadores del sector de la cultura y su personal de apoyo, los comunicadores sociales, diseñadores y periodistas obligados, además de otras personas naturales que generen ingresos grabados por el tributo y estén precisados a declarar, así expresó la Especialista de Asistencia al Contribuyente en la ONAT de nuestro municipio, Yudith Hechavarría Hechavarría.