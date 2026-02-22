domingo 22 febrero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Primer ministro francés impopular, pero con apoyo estable

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

París, 22 feb.— El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, mantiene estable su imagen contra viento y marea, pese a resultar impopular para la mayoría de sus compatriotas, refleja hoy una encuesta.

Según el sondeo de CSA para Le Journal du Dimanche, la popularidad del mandatario se sitúa a finales de febrero en un 30 por ciento, una aceptación que aunque baja, es superior a las de sus predecesores más recientes en el cargo y a la del propio presidente de la República, Emmanuel Macron.

A diferencia del conservador Michel Barnier y del centrista François Bayrou, primeros ministros derrocados por la Asamblea Nacional en diciembre del 2024 y septiembre pasado, respectivamente, Lecornu mantiene un nivel de aprobación estable.

La encuesta muestra que dentro del partido oficialista Renacimiento el respaldo ronda el 70 por ciento, mientras que entre Los Republicanos alcanza la mitad.

Sin sorpresas, la gestión de Lecornu es ampliamente rechazada en las filas de la izquierda, pero en menor medida que la impopularidad que tuvieron en este sector Barnier y Bayrou, así como la que presenta el presidente Macron.

El primer ministro y aliado del jefe de Estado ha superado varias mociones de censura, gracias a la decisión de los socialistas de no acompañarlas.

Los partidos Agrupación Nacional y La Francia Insumisa, dos de los más poderosos del país, buscan su derrocamiento como parte de la estrategia de conseguir elecciones anticipadas, ya sean legislativas o presidenciales.

En los próximos días Lecornu prevé cambios en su Gabinete, una medida que podría contribuir a mejorar su imagen.

Destacadas
Francisco Vicente Aguilera en el pedestal de los Héroes Eternos de la Patria
Evalúa Esteban Lazo avances en la recuperación de Guamá tras el paso del huracán Melissa
Anuncian festival Santiago creativo 4.0
Presidente de Consejo de Defensa en Songo La Maya recorre comunidad de Sabanilla
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios