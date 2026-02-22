Descubren en Israel una espada del periodo cruzado

Tel Aviv, 22 feb.— Un estudiante israelí descubrió frente a la costa de la ciudad de Haifa una espada del siglo XII, que data del periodo de las cruzadas, reportó hoy el diario Yedioth Ahronoth.

El rotativo detalló que el arma tiene un metro de largo y fue trasladada al laboratorio de conservación del Instituto de Estudios Marítimos León Recanati de la Universidad de Haifa y luego al Hospital Elisha, donde fue sometida a una tomografía computarizada avanzada.

Según los estudios, la espada fue elaborada en Europa y traída a la zona por un soldado que participó en las cruzadas, como se conocen las expediciones militares con el objetivo declarado de conquistar la llamada Tierra Santa para los cristianos.

El descubrimiento es excepcional y enriquece nuestro conocimiento de la cultura material en el periodo cruzado, señaló la doctora Sarah Lantos, del Departamento de Civilizaciones Marítimas de la Escuela de Arqueología y Culturas Marítimas de la Universidad de Haifa.

En 2021 un buzo encontró una espada de la misma época también frente a las costas de esa ciudad.