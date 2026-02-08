Piden a México mantener apoyo a Cuba ante asedio de EEUU

Ciudad de México, 8 feb.— Unos dos mil académicos, activistas, organizaciones y personas solidarias de México llamaron al Gobierno de esta nación a mantener el apoyo a Cuba, frente al asedio energético impuesto a la isla por Estados Unidos.

“Llamamos al gobierno de México a mantener con firmeza la solidaridad, apoyando al pueblo cubano por todas las vías posibles, a no dejarse amedrentar para disminuir el volumen del petróleo que se envía para paliar la difícil situación” de la población en la isla, refirieron en una carta.

El mandatario norteamericano, Donald Trump, rubricó el 29 de enero una orden ejecutiva que declara una supuesta emergencia nacional y establece un proceso para aplicar gravámenes a bienes de países que suministren crudo a la mayor de las Antillas.

A juicio de los firmantes de la misiva, el republicano abrió una nueva etapa de agresiones, de manera cínica, agresiva y prepotente, y la presión contra la nación caribeña “arrecia descomunalmente, llevándola a la situación económica más difícil de su historia”.

Alertaron que, tras la agresión a Venezuela, Trump y el secretario norteamericano de Estado, Marco Rubio, amenazan con endurecer la asfixia contra la isla, y recordaron que México nunca interrumpió su solidaridad con Cuba, aún bajo la presión de todos los gobiernos de Estados Unidos.

“Las amenazas para que nuestro país se sume a la política de ‘hambre y desesperación’ son reales, la violencia con la que está dispuesto a actuar el imperio está comprobada”, denunciaron al advertir que tratar de aliviar la presión cediendo a las amenazas de Trump, “envalentona al tirano”.

“Lo hace más prepotente –añadieron-, prepara el terreno para una agresión a nuestro país”.

Frente a este escenario, sostuvieron que resulta un momento para reafirmar los mejores principios de la política exterior mexicana y consideraron que la administración actual “no puede ceder ante una política criminal contra un pueblo hermano en su momento de mayor necesidad”.

Subrayaron que el bloqueo económico aplicado por Washington contra la isla por más de 60 años busca causar hambre y desesperación en el pueblo para forzar un cambio en la forma de gobierno, acorde a los intereses de Estados Unidos, lo cual catalogaron como “una política ilegal y detestable”.

“Cuba no ha cedido, mantiene su independencia y soberanía frente a la potencia que siempre ha visto a la isla como un territorio sobre el que debería gobernar”, recalcaron los signatarios de la carta, quienes destacaron los avances de la nación caribeña en áreas como salud, educación y equidad.

La misiva, dirigida al gobierno federal, se inscribe en el marco de la campaña “La solidaridad no se puede bloquear”, una iniciativa del Colectivo Nuestra América y el Centro de comunicación popular y acción colectiva.

Entre los firmantes, se encuentran académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México y otras casas de altos estudios, además de instituciones y organizaciones obreras, campesinas, sindicales, indígenas y de defensa de los derechos humanos.