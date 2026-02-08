Desde el Ministerio de Cultura fueron dadas a conocer un conjunto de medidas para enfrentar el desabastecimiento de combustible, provocado por el recrudecimiento del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Estas estrategias están dirigidas a garantizar que, aun en tiempos difíciles, la vida cultural del país no se detenga.

La programación cultural tendrá como centro a las comunidades. El reajuste permitirá que los cubanos no se priven del arte y que las instituciones, artistas y organizaciones de creadores acompañen al pueblo.

“La vida cultural, el trabajo de las instituciones culturales, el trabajo de creación y promoción del arte no se detiene”, subrayó el Ministerio, al destacar que buena parte de ese esfuerzo se trasladará hacia escenarios cercanos a las zonas de residencia de los artistas.

En cuanto a los principales eventos, se decidió posponer la Feria Internacional del Libro de La Habana, el evento cultural más masivo del país. No obstante, continuará la producción de libros, tanto digitales como físicos, y se realizarán presentaciones en comunidades, junto a acciones de promoción de la lectura y de los autores.

La educación artística también se reorganiza. Los 37 centros de enseñanza y la Universidad de las Artes (ISA) mantienen el curso con horarios y frecuencias rediseñados. Se desconcentrarán las matrículas hacia los municipios, insertando a los alumnos en escuelas de formación general.

Las especialidades se impartirán en sedes de compañías e instituciones culturales convertidas en unidades docentes. Los estudiantes del curso diurno del ISA continuarán en modalidad semipresencial, mientras que los cursos por encuentro y los de posgrado se impartirán a distancia.

Se reitera que las instituciones y los artistas estarán junto al pueblo para sostener la vida cultural, reafirmando que no habrá “apagón cultural” y que el arte seguirá siendo un espacio de resistencia, creatividad y acompañamiento.

