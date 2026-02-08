domingo 08 febrero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

ONU respalda a Cuba con programa de cooperación y rechaza el bloqueo estadounidense

Picture of Cubadebate
Cubadebate
Medio de información alternativa que alerta sobre campañas de difamación contra Cuba.

La Junta Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) aprobó este pasado jueves 5 de febrero, el Programa de País para Cuba 2026-2030 con el respaldo de la inmensa mayoría de sus miembros, hecho que fue resaltado este sábado por el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla.

La resolución representa una victoria diplomática frente al único voto en contra de Estados Unidos, cuya delegación intentó frenar la cooperación internacional. Este nuevo marco legal guiará los proyectos de desarrollo y protección social en la isla durante los próximos cinco años.

El embajador cubano ante la ONU, Ernesto Soberón, denunció que las recientes medidas de Washington buscan sabotear específicamente el suministro de combustible. El diplomático resaltó que, a pesar de seis décadas de bloqueo, Cuba mantiene un modelo social basado en la gratuidad y el acceso universal. El PNUD reafirmó su papel como socio estratégico para preservar estos logros frente a la agresión externa.

La nueva ruta de cooperación prioriza la transición energética justa y la transformación digital con un enfoque de equidad para la población. También se enfoca en la gestión de riesgos ante desastres naturales y la modernización de la gestión pública desde las localidades. Este cambio de enfoque busca fortalecer la resiliencia económica cubana frente a las condiciones actuales de asedio financiero.

El plan estratégico aborda temas clave como la seguridad alimentaria, la economía circular y la atención directa a grupos vulnerables. Se pretende evolucionar de modelos tradicionales hacia sistemas de producción más sostenibles y eficientes en sectores estratégicos. Esta evolución responde a los desafíos actuales que impone la crisis climática y el recrudecimiento de las sanciones unilaterales contra La Habana.

Cuba reiteró su llamado a la Casa Blanca para que ponga fin a una política que calificó de ilegal e inhumana. La aprobación mayoritaria del documento en Naciones Unidas demuestra que la comunidad internacional rechaza el uso de la economía como arma política. Los países miembros de la Junta validaron que el desarrollo sostenible es un derecho irrenunciable que no debe ser condicionado por hegemonismos.

Este respaldo institucional garantiza que el sistema de Naciones Unidas mantenga su presencia activa en el territorio cubano. La solidaridad global se impuso sobre el aislacionismo de Washington, asegurando recursos para la salud, la educación y el bienestar ciudadano. Con este acuerdo, Cuba reafirma su camino hacia la soberanía con el acompañamiento de socios que respetan su autodeterminación.

(Tomado de Telesur)

Destacadas
Manifestación en Ankara condena violaciones israelíes en Gaza
Cuando la luz volvió a Rajayoga
Avanza en Santiago de Cuba recuperación del servicio eléctrico
Laboran para restablecer la vitalidad de El Cobre, en Santiago de Cuba (+Video)
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios