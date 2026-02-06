Cuba apuesta por fuentes renovables ante compleja situación

La Habana.— El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, detalló un programa nacional actualizado para impulsar las fuentes renovables de energía, como vía estratégica para alcanzar la soberanía energética y contrarrestar los efectos del bloqueo.

Durante una conferencia de prensa con medios nacionales y extranjeros, el mandatario enfatizó que la compleja coyuntura actual debe aprovecharse como «una oportunidad» para avanzar en la sostenibilidad, utilizando las fuentes que posee el país: el crudo nacional, el sol, el viento, el agua y la biomasa.

«El país tiene que ser capaz de sostenerse energéticamente con las fuentes de energía que nosotros poseemos», afirmó el Jefe de Estado, al actualizar el plan energético nacional.

El presidente recordó que el año pasado se incorporaron mil megawatts(MW) de capacidad renovable y se aspira a una cifra cercana este año, lo que situaría al país cerca del 20 por ciento de generación eléctrica con fuentes limpias, acercándose a la meta del 25 por ciento prevista para 2030.

Entre las acciones inmediatas, destacó la conexión en febrero de 98 MW en parques fotovoltaicos y en marzo de 58 MW adicionales, con incorporaciones mensuales durante todo el año.

Subrayó las inversiones en fuentes renovables con sistemas de acumulación, que garantizan estabilidad en la red y permiten generar electricidad durante la noche con la energía solar captada de día.

En un paso crucial, se instalan cinco mil sistemas fotovoltaicos domésticos con acumulación en viviendas aisladas, lo que completará la electrificación total del país. El programa otorga máxima prioridad a garantizar energía en servicios vitales para la población.

Se instalarán otros cinco mil módulos fotovoltaicos en 161 hogares maternos, 156 hogares de ancianos, 305 casas de abuelos, 556 policlínicos, 336 sucursales bancarias y 349 oficinas comerciales para trámites.

«Se puede ir la corriente en esos lugares y los hogares maternos van a tener energía», subrayó el presidente.

Díaz-Canel informó además sobre la entrega d diez mil sistemas fotovoltaicos adicionales, con facilidades de pago y créditos, priorizados para personal de la salud y la educación.

Asimismo, se establecieron incentivos arancelarios y de precios para que cualquier ciudadano pueda adquirir e instalar sistemas de generación distribuida y aportar a la red eléctrica nacional o a su comunidad.

El mandatario también destacó la recuperación de capacidades en parques eólicos existentes y nuevas inversiones en este sector, particularmente en la zona de La Herradura, en Las Tunas.

Subrayó que el país ha desarrollado una fuerza especializada que redujo el tiempo de construcción de un parque fotovoltaico de tres meses a 45 días, gracias a la capacitación y la incorporación de nuevas tecnologías.