martes 03 febrero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Donald Trump y Gustavo Petro, esperada reunión en la Casa Blanca

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

Washington, 3 feb.— Tras un periodo de tensiones, amenazas y guerra de palabras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par de Colombia, Gustavo Petro, se reunirán hoy en la Casa Blanca, un encuentro que genera expectativa.

El cara a cara se concretó luego de una conversación telefónica entre los dos mandatarios semanas atrás, dando un giro de 180 grados en la postura de Trump hacia Petro y Colombia, país que estuvo en la mira de un posible ataque militar de Estados Unidos.

Trump, quien llegó a acusar a Petro de narcotraficante, después de ese intercambio por teléfono dijo que la reunión será “muy beneficiosa para Colombia y Estados Unidos”.

De momento las tensiones se disiparon, aunque el presidente estadounidense es impredecible.

Petro arribó este lunes a Washington DC, la capital, para la cita con Trump.

Por su parte, la Presidencia de Colombia informó que la agenda del visitante incluye actividades políticas, académicas, empresariales y con la comunidad colombiana en Estados Unidos.

Destacadas
Donald Trump y Gustavo Petro, esperada reunión en la Casa Blanca
Agradece Cuba envío de asistencia humanitaria desde Colombia
Prepararse hoy para sobrevivir mañana
Llega al oriente del país donativo de la Cruz roja internacional
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios