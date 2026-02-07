sábado 07 febrero 2026
El deporte cubano está vivo

Picture of JIT
JIT
Lo expresó el presidente del Inder, Osvaldo Vento Montiller. Ajustada la postemporada de la 64 SNB, pospuestos otros eventos y confirmada la voluntad de trabajar duro en la base

Por Oscar Sánchez Serra

La Habana.— Cuba seguirá viviendo su pelota, a pesar del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, que ahora vuelve a apretar sus tuercas con un cerco energético que pretende paralizar el país.

Pero no detendrá la gran pasión de la Isla, no hará que el patrimonio cultural de la nación que es nuestro beisbol deje de entrar en los corazones de su pueblo.

Sin embargo, serán necesarios ajustes que solo ante la actual circunstancia se harían, a fin de que los atletas culminen la campaña y reciban los premios que merezcan en el terreno.

También el calendario deportivo tendrá modificaciones y se aplazarán los torneos nacionales, excepto el absoluto de ajedrez que se desarrolla ahora en La Habana.

Así lo informó el presidente del Inder, Osvaldo Vento Montiller, quien explicó que la Comisión Nacional de Besibol dispuso que los duelos de semifinales Artemisa-Las Tunas e Industriales-Matanzas, aunque vayan más allá del quinto partido (como ya ocurrirá en este último), disputarán sus restantes encuentros en las actuales sedes, los estadios 26 de Julio y el Latinoamericano.

Es decir, no regresarían ni al Julio Antonio Mella ni al Victoria de Girón.

En relación con la etapa final, se jugará en una sede neutral, con escenario en el occidente del país. Los cuatro desafíos iniciales serán sucesivos, luego un día de descanso, y de ser necesario los tres últimos en línea.

El titular del Inder también anunció que han quedado pospuestos el Triatlón de La Habana y la ventana del Torneo Clasificatorio a la Copa del Mundo FIBA convocada para el 27 de febrero en el coliseo de la Ciudad Deportiva.

Igualmente explicó que en las escuelas de formación de alto rendimiento se mantendrá la preselección comprometida con los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, y llamó a multiplicar las acciones desde la base, desplegando iniciativas que garanticen opciones deportivas y recreativas al alcance de la población.

«El deporte cubano está vivo, como conquista de la Revolución, y en la primera trinchera de combate», enfatizó Vento.

