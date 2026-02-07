Songo-La Maya sede de las actividades provinciales por el día del instructor de arte (+Fotos)

Fotos Corresponsalía Songo-La Maya

Con más de 20 años de creada y 95 miembros activos en este momento, la Brigada José Martí (BJM) de instructores de arte de Songo-La Maya obtuvo recientemente la condición de Municipio Vanguardia.

Gracias al quehacer de sus integrantes en las especialidades de danza, teatro, música, literatura y artes visuales, el territorio será sede de las actividades provinciales por el día del instructor de arte el 18 de febrero.

De manera incansable los muchachos y muchachas de la Tierra del León de Oriente han trabajado para promover el arte y la cultura en instituciones educativas, casas de cultura, comunidades y otros espacios.

En este 2026 trabajan en pos de elevar la cantidad de iniciativas comunitarias y proyectos socioculturales en el municipio.

Durante el último semestre del año 2025 activaron su guerrilla cultural en más de 30 ocasiones y desarrollaron una veintena de actividades en comunidades de difícil acceso y zonas del Plan Turquino.

Con las unidades artísticas y también como artistas aficionados estuvieron presentes en asambleas, actos por fechas históricas a nivel municipal y provincial, así como en los acontecimientos culturales más relevantes de Songo-La Maya.

Tras el paso del huracán Melissa la BJM se unió al proyecto “Cultura por los barrios” y llegaron hasta los consejos populares más afectados por el paso del evento meteorológico. En esas comunidades no solo regalaron arte y sonrisas, sino que también contribuyeron a la recuperación de los daños.