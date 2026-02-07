Institución cienfueguera participa en monitoreo de la clorofila-a

Cienfuegos, Cuba.— El Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos (CEAC) representó a Cuba en la Reunión Regional sobre el Uso de Métodos de Imágenes Satelitales para Monitorear la Clorofila-a, hasta hoy 6 de febrero, en Montevideo.

La cita la convocó el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en cooperación con el Gobierno de Uruguay y apoyo del Ministerio de Industria, Energía y Minería de ese país, según informó dicha institución científica a Prensa Latina vía internet.

Ese encuentro reunió a especialistas de América Latina y el Caribe con el propósito de intercambiar experiencias y fortalecer capacidades en el empleo de tecnologías avanzadas aplicadas a la gestión sostenible de los ecosistemas marinos y costeros.

La reunión se desarrolló como parte de un proyecto regional de cooperación técnica del OIEA para el fortalecimiento de capacidades en la aplicación de técnicas nucleares e isotópicas para conocer los factores de estrés que afectan la gestión sostenible marina y costera, una iniciativa que integra la Red de Investigación de Estresores Marino-Costeros en América Latina y el Caribe (REMARCO).

En representación del CEAC, estuvo el doctor en ciencias Alain Muñoz Caravaca, quién lidera el proyecto sectorial “La percepción remota en la determinación del indicador de productividad primaria en ecosistemas costeros de Cuba – Clorofila_SAT”, actualmente en desarrollo en Cuba.

Ese proyecto, responde al Programa “Tecnologías de aplicaciones nucleares, el láser, la óptica y la ultrasónica para producir y generalizar bienes y servicios”, de la Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada (AENTA).

Cuba contribuye así al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14: “Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos”, garantizando la preservación de los ecosistemas marinos para las generaciones futuras.

La participación del CEAC en esta reunión regional reafirma el compromiso de Cuba con la ciencia aplicada, la cooperación internacional y la conservación de los recursos marinos, aportando soluciones regionales frente a los desafíos ambientales que enfrenta América Latina y el Caribe.