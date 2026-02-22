Adopta Grupo Agroforestal medidas ante contingencia energética

La Habana.— Un grupo de medidas dirigidas a mantener los niveles de producción y eficiencia, incluida la calidad en las producciones exportables, promueve en sus entidades el Grupo Empresarial Agroforestal, ante el déficit de combustible y de otros recursos.

Ana Martha Labrada Ultra, directora de Desarrollo de esa Organización Superior de Desarrollo Empresarial, del Ministerio de la Agricultura, informó a la Agencia Cubana de Noticias que en la rama de Café, Cacao y Coco se han reorganizado puntos de recibo intermedios para darles tratamiento y guardar productos, y mediante mulos y carretas con bueyes trasladan las cosechas cafetaleras a las despulpadoras.

Intercambios con los productores en cada territorio, la organización de horarios del procesamiento del coco según lo permita el fluido eléctrico, el alargamiento de los períodos de cosecha de cacao y coco, y la construcción de viveros cerca de los lugares de siembra y de fuentes de agua, son también de las acciones que se ejecutan.

En la rama Apícola se reorganiza apiarios por cercanía geográfica (zonificación), se usan bicicletas, motos eléctricas o tracción animal en el traslado de las producciones en distancias cortas, se planifican visitas técnicas a los productores, y por áreas de cercanía se crean brigadas para compartir transporte.

También se implementan puntos de acopio intermedios comunitarios, lo cual mejora la capacidad de almacenamiento temporal, y en aras de evitar deterioro de las producciones se realiza la capacitación virtual o presencial por zonas en manejo pos cosecha.

El uso de sistemas híbridos (paneles solares básicos para áreas críticas), el ajuste de horarios por lotes concentrados en las plantas de procesamiento, el reconocimiento público a productores destacados y la planificación anticipada de lotes exportables son de las medidas adoptadas.

La crítica situación con el combustible motiva en la rama Agropecuaria, del Grupo Empresarial Agroforestal, al uso de medios alternativos como carretas de tracción animal, y la optimización de siembras y plantaciones en las épocas más favorables para cada cultivo.

De acuerdo con Labrada Ultra, se aplica el riego manual en semilleros y viveros, y trabajadores indirectos se ubican temporalmente a la producción de alimentos.

En la actividad Forestal y Fibras Naturales destaca el traslado de personal con medios de tracción animal hacia las zonas silvícolas y de talas, el mejoramiento de la capacidad de almacenamiento, la evaluación de áreas de beneficio más cercanas y la reorganización de las brigadas de corte y otras, a las áreas cercanas a la industrias.