Convocatoria al Premio Calendario 2027

La Asociación Hermanos Saíz, con el coauspicio del Instituto Cubano del Libro y la Casa Editora Abril, y con el objetivo de estimular la creación literaria entre los jóvenes escritores cubanos residentes en el país, convoca a los Premios Calendario 2027.

Podrán participar escritores de hasta 35 años, sean miembros o no de la AHS, que no hayan recibido el premio con anterioridad en el género que concursan.

Se convoca en los géneros: Poesía (incluye décima), Literatura Infanto-Juvenil (narrativa), Teatro, Ciencia Ficción (incluye fantasía heroica y terror fantástico), Narrativa (cuento) y ensayo.

Las obras deben tener una extensión entre 50 y 80 cuartillas en Poesía y Ciencia Ficción; entre 30 y 80 cuartillas en Literatura Infanto-Juvenil (narrativa) y Teatro; y entre 50 y 100 cuartillas en Ensayo y Narrativa (cuento).

Los libros deberán ser inéditos, y podrán presentarse antes del 31 de octubre de 2026 a la dirección de correo electrónico becasypremiosahs@gmail.com, especificando en el asunto el género en el que se concursa. Los participantes adjuntarán la obra en formato Word con seudónimo (no se aceptarán archivos en PDF) y también se debe presentar una SOLICITUD DE PARTICIPANTE, con los datos del autor, seudónimo y título de la obra.

Se entregará un premio único por género, consistente en diploma acreditativo, 25 000 CUP y la publicación de la obra en la colección Calendario de la AHS y la Casa Editora Abril, con el correspondiente pago por derecho de autor.

Los resultados se darán a conocer en acto público durante la Feria Internacional del Libro de La Habana de 2027 o en otro momento que decida la Dirección Nacional de la AHS.

El fallo del jurado será inapelable.

La participación en este concurso supone la total aceptación de sus bases.