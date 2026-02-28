sábado 28 febrero 2026
Convocatoria al Premio Calendario 2027

La Jiribilla

La Asociación Hermanos Saíz, con el coauspicio del Instituto Cubano del Libro y la Casa Editora Abril, y con el objetivo de estimular la creación literaria entre los jóvenes escritores cubanos residentes en el país, convoca a los Premios Calendario 2027.

Podrán participar escritores de hasta 35 años, sean miembros o no de la AHS, que no hayan recibido el premio con anterioridad en el género que concursan.

Se convoca en los géneros: Poesía (incluye décima), Literatura Infanto-Juvenil (narrativa), Teatro, Ciencia Ficción (incluye fantasía heroica y terror fantástico), Narrativa (cuento) y ensayo.

Las obras deben tener una extensión entre 50 y 80 cuartillas en Poesía y Ciencia Ficción; entre 30 y 80 cuartillas en Literatura Infanto-Juvenil (narrativa) y Teatro; y entre 50 y 100 cuartillas en Ensayo y Narrativa (cuento).

Los libros deberán ser inéditos, y podrán presentarse antes del 31 de octubre de 2026 a la dirección de correo electrónico becasypremiosahs@gmail.com, especificando en el asunto el género en el que se concursa. Los participantes adjuntarán la obra en formato Word con seudónimo (no se aceptarán archivos en PDF) y también se debe presentar una SOLICITUD DE PARTICIPANTE, con los datos del autor, seudónimo y título de la obra.

Se entregará un premio único por género, consistente en diploma acreditativo, 25 000 CUP y la publicación de la obra en la colección Calendario de la AHS y la Casa Editora Abril, con el correspondiente pago por derecho de autor.

Los resultados se darán a conocer en acto público durante la Feria Internacional del Libro de La Habana de 2027 o en otro momento que decida la Dirección Nacional de la AHS.

El fallo del jurado será inapelable.

La participación en este concurso supone la total aceptación de sus bases.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
