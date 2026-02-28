sábado 28 febrero 2026
Israel y EEUU atacan Irán, escala la tensión en Oriente Medio

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
Tel Aviv, 28 feb.— Sin previa declaración de guerra, Israel y Estados Unidos atacaron hoy a Irán después de semanas de amenazas y presiones, lo cual abre las puertas a una guerra de grandes proporciones en Oriente Medio.

El ministro de Defensa, Israel Katz, anunció el bombardeo contra la nación musulmana al aducir que buscan eliminar amenazas a su país, aunque en reiteradas ocasiones las autoridades de Teherán afirmaron que no representan un peligro para nadie.

Un funcionario israelí, citado por la versión electrónica del diario Yedioth Ahronoth, afirmó que “se trata de un ataque conjunto israelí-estadounidense (…) Todos están atacando”, aunque no ofreció más detalles.

Otra fuente israelí dejó entrever que las recientes conversaciones entre Teherán y Washington solo buscaron “confundir” a los iraníes.

“Toda la propaganda de las últimas semanas buscaba confundirlos. Todo estaba planeado con antelación”, subrayó en alusión a los contactos indirectos celebrados en Mascate, Omán, y Ginebra, Suiza, relativos al programa nuclear de Irán.

La agencia norteamericana AP confirmó que en la operación participan las fuerzas del Pentágono, que desplegó en la zona el mayor grupo militar desde la invasión a Iraq en 2003.

En la actualidad, están estacionados en la región dos portaviones con sus respectivos grupos de ataque, más de un centenar de aviones de guerra de diversos tipos y numerosas baterías de misiles, entre otras unidades.

Según reportes de la televisora saudita Al-Arabiya se escucharon explosiones cerca de varias bases de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria y de la sede de la inteligencia en Teherán, así como otras instalaciones castrenses.

Por su parte, Al Jazeera informó de incursiones en las ciudades de Isfahán, Kermanshah, Qom y Karaj.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
