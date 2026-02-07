sábado 07 febrero 2026
Brigada de Solidaridad con Cuba dona medicamentos

Prensa Latina
La Habana.— La 32 Brigada Internacional de Trabajo y Solidaridad con Cuba donó 600 kilogramos de medicamentos para el Hospital 10 de Octubre, de esta capital, y realizó trabajos de voluntarios en viveros de la occidental provincia de Artemisa.

Compuesta por 79 integrantes de países como Uruguay, Chile y Brasil, en el acto de despedida realizado en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) entregaron un cheque por valor de 17 mil 300 dólares destinado a la salud pública cubana, el cual recibió el presidente del instituto, Fernando González, Héroe de la República de Cuba.

Este donativo que recibimos tiene un valor muy alto para nosotros porque viene del Pueblo solidario, de los sindicatos, los estudiantes, de las personas que aportan, no de lo que les sobra, sino de lo que tienen, y lo entregan con amor, refirió el titular del ICAP.

Por su parte, la brigadista Fátima Vázquez, de Montevideo, Uruguay, comentó a Prensa Latina que de su país asisten 48 personas en la práctica del internacionalismo más puro, que les enseñó el líder histórico de la Revolución Fidel Castro.

Con la visita aprendemos de la gente de esta isla y todo lo bueno que tienen, que no es aquello que nos quieren vender los medios masivos hegemónicos, destacó.

Durante el acto de despedida los brigadistas condenaron las múltiples formas de intervención en los países por el imperialismo, además el genocidio contra Palestina por parte de Israel apoyado por los Estados Unidos.

Exigieron el levantamiento del criminal bloqueo económico, financiero y comercial de EEUU contra Cuba, así como retirar a la isla de la lista del Departamento de Estado norteamericano de países patrocinadores el terrorismo.

Además, resaltaron la dignidad de los 32 cubanos caídos en combate frente al vil ataque imperialista perpetrado a Venezuela, que precedió al secuestro del legítimo presidente bolivariano, Nicolás Maduro.

Los visitantes se comprometieron a seguir defendiendo a Cuba y continuar construyendo lazos de solidaridad y paz, mucho más cuando se suman a las celebraciones este año por el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro.

