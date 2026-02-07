Frente Amplio cumple 55 años con logros y retos en Uruguay

Montevideo, 7 feb.— El Frente Amplio (FA) celebra hoy 55 años de su fundación bajo la consigna “Antimperialismo y Solidaridad. Ayer y hoy”, y la preparación en el horizonte del congreso que definirá posturas y elegirá nuevas autoridades.

La conmemoración será en la ciudad de Juan Lacaze, histórico bastión frenteamplista en el departamento de Colonia, al oeste de aquí, y con su presidente, Fernando Pereira, como principal orador.

Se trata del primer acto aniversario del FA en su segunda etapa como gobierno tras la asunción del presidente Yamandú Orsi en marzo del año pasado.

Será ocasión para celebrar logros como la aprobación del presupuesto quinquenal y las políticas públicas que se han desarrollado a favor de los más vulnerables, y para convocar a los militantes a que salgan a defender al gobierno, según fuentes de la agrupación política de izquierda.

También para escuchar a sectores que esperan cambios tras la aprobación presupuestaria y aquellos que han expresado inconformidad con proyecciones del gobierno en política exterior.

En conversación con la prensa el exsenador Charles Carrera remarcó el carácter antiimperialista del FA desde sus bases fundacionales, y consideró que es un “momento histórico muy complejo”, que requiere “mucha pedagogía política”

Desde las bases del Frente advierten que 2026 resultará un año clave para ver, “concretamente, si el gobierno de Yamandú cumple con las expectativas de quienes lo votamos”, expresó a La Diaria la presidenta del comité de base de Juan Lacaze, denominado El Bastión, Silvia Chauvie.

La dirigente socialista Daniela Brandon, integrante del Secretario Ejecutivo del FA, reconoció que “no es el presupuesto de nuestros sueños” ni el “que contiene todo el programa de gobierno”, pero sí “es el que se pudo acordar”.

Dijo que el plan permitirá “avanzar en propuestas que mejoran la calidad de vida de la gente”.

Brandon afirmó que a casi un año de asumir el gobierno de Orsi, “hay datos que son esperanzadores” en cuanto al empleo y la recuperación salarial.

Para la secretaria general de la Unión de la Juventud Comunista, Natalia Díaz, el Ejecutivo “hizo una buena priorización” de los recursos disponibles.

Sin embargo, acotó, debe «seguir profundizando en lo que tiene que ver con las resoluciones de nuestro programa, que fueron discutidas en nuestro Congreso Programático, y trabajar hacia adelante con eso”.