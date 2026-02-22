Anuncian en México concierto en Washington contra bloqueo a Cuba

Ciudad de México.— El Instituto Latino de la Música (ILM), con sede en México, anunció la preparación para esta primavera de un concierto en Washington por la paz y contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba.

“Con el mismo propósito de celebrar la paz que dio vida a esta emblemática institución, el ILM anuncia la preparación de un concierto en la capital estadounidense para esta primavera, cerca de la Casa Blanca”, informó el presidente de la institución, Daniel Martín Subiaut.

Agregó que la iniciativa contará con la participación de artistas de varios países que abogan por el fin de las hostilidades contra la isla.

En el concierto “se convocará a defender la autodeterminación de las naciones y el cese del bloqueo de Estados Unidos contra la nación caribeña que, desde el 29 de enero pasado, ha sido incrementado en cuanto a la importación de petróleo y sus derivados”, aseveró.

Según apuntó, en próximas fechas serán divulgadas las estrellas de la música que participarán en esta celebración, la cual se suma a las diversas acciones que en Iberoamérica se acometen en el marco del aniversario 105 del ILM.

Recordó la fundación del Instituto Latino de la Música hace 105 años, en el otrora Distrito Federal, bajo el impulso de Álvaro Obregón, con el fin de promover a los artistas de esta parte del mundo “en todos los rincones donde sus luces fueran recibidas”.

El anuncio del concierto tiene lugar tras la firma en enero por el mandatario norteamericano, Donald Trump, de la orden ejecutiva que declara una supuesta emergencia nacional y establece un proceso para aplicar aranceles a bienes de países que suministren crudo a Cuba.

Organizaciones han advertido que privar del acceso al petróleo implica paralizar al país, en tanto afecta ámbitos tan sensibles como la generación de energía eléctrica, el funcionamiento de hospitales, la producción y distribución de alimentos y el bombeo de agua.