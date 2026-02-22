domingo 22 febrero 2026
Foro apuesta por una inteligencia artificial segura, fiable y sólida

Más de 80 países abogaron este sábado por una inteligencia artificial (IA) “segura, fiable y sólida” durante la cuarta megacumbre celebrada en India. Mientras algunas naciones, como EEUU, rechazan categóricamente cualquier intento de gobernanza, organizaciones como la ONU y otros líderes mundiales pidieron ver a la herramienta bajo una visión colaborativa y compartida.

“Promover una IA segura, fiable y sólida es clave para construir confianza y maximizar los beneficios económicos y sociales”, reza la declaración suscrita por 86 países y dos organizaciones internacionales. Si bien el comunicado no incluye compromisos concretos, destaca iniciativas voluntarias, como mancomunar capacidades de investigación en IA a nivel internacional.

En las redes sociales oficiales del evento, indicaron que las naciones participantes comparten «una visión global compartida para una IA colaborativa, confiable, resiliente y eficiente».

“Creemos que la promesa de la IA se cumple de la mejor manera sólo cuando sus beneficios se comparten con la humanidad”, afirmó el texto. La Cumbre, que este año ya festejó su cuarta edición, incluyó la presencia de CEOs de grandes empresas del sector y entre los tópicos más fuertes, se abordaron diversas aristas de la herramienta.

Así, algunos tópicos pasaron por las ventajas de una traducción multilingüe con IA, las amenazas que esa tecnología puede suponer para el empleo y el consumo energético de los centros de datos.

(Con información de Ámbito)

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
