64 Aniversario de la creación del INDER

En cumplimiento de la concepción revolucionaria de Fidel de que el deporte es un derecho del pueblo, fue creado el 23 de febrero de 1961 el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, el INDER, del cual, en

su 64 años de existencia, han salido miles de atletas que han puesto el nombre de Cuba en los más altos podios de esa actividad humana en olimpiadas, campeonatos mundiales, juegos panamericanos y centroamericanos, entre otros.

El 13 de enero de 1959 días después del triunfo revolucionario, a propuesta del Comandante en Jefe Fidel Castro, el Gobierno Revolucionario creó la Dirección Nacional de Deportes, con el objetivo de desarrollar esa actividad en un país donde solo el boxeo y la pelota profesionales, como regla, tenían atletas conocidos, salvo en algunas disciplinas como atletismo, esgrima y ajedrez, pero sin contar con respaldo oficial alguno.

El 29 de enero de 1959, en la ciudad deportiva de la capital, Fidel sostuvo un encuentro con algunos deportistas señalando: “construiremos cientos de campos deportivos en toda la república”. “Es preciso que en lugar de un centenar de atletas hayan decenas de miles (…), y venimos decididos a impulsar el deporte a toda costa, llevarlo tan lejos como sea posible”

Para materializar tan ambicioso proyecto el 23 de febrero de 1961 la Dirección Nacional de Deportes se transformó en el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, que tuvo a su cargo la creación de la infraestructura necesaria que permitiera en el país avanzar en el desarrollo de los atletas fuera del profesionalismo, y de crear las bases para la práctica masiva de todos los cubanos, aún desde las más tempranas edades, y el disfrute de la misma en instalaciones idóneas.

Base fundamental del desarrollo deportivo cubano han sido sin dudas, los Juegos Escolares Nacionales, cantera de donde salen fundamentalmente los alumnos que irán a las escuelas de iniciación deportiva y cuya formación se completará en los institutos superiores de deportes y en los centros de alto rendimiento de todas las disciplinas de donde salen los campeones.

Resulta imposible en un breve comentario recoger en síntesis cuánto ha hecho por el deporte cubano e incluso más allá de nuestras fronteras, el INDER. Sus resultados los hemos disfrutado todos a lo largo de más de medio siglo, en cada olimpiada, campeonatos mundiales, juegos regionales al más alto nivel donde la bandera nacional y el himno cubano se adueñan de la gloria.

Sólo resta, tener confianza infinita en el INDER para que este siga, como dijera Fidel, llevando el deporte revolucionario tan lejos como sea posible teniendo por delante la premisa que siempre se puede más.