martes 27 enero 2026
Rusia avanza más de 500 kilómetros cuadrados en la zona de conflicto

El jefe del Estado Mayor de Rusia, Valeri Guerásimov, confirmó hoy que el Ejército, solo en los primeros días de enero, avanzó más de 500 kilómetros (km) cuadrados en toda la línea del frente.

Durante un recorrido por las diferentes agrupaciones desplegadas en la zona de la operación militar especial, el representante castrense detalló que desde comienzos del año las Fuerzas Armadas rusas tomaron el control de 17 localidades.

Como ejemplo detalló que los efectivos del grupo Západ tienen ya bajo su mando la ciudad de Kupiansk-Uzlovói, mientras las unidades de la 1ra Armada de Tanques continúan con la destrucción de formaciones enemigas controladas en la orilla oriental del río Oskol.

«En general, en la zona cercada, un área de terreno de cuatro por seis km, permanecen hasta 800 militares de unidades ucranianas», reveló Guerásimov.

Además, el grupo Dnepr avanza en la provincia de Zaporozhie y sus unidades de vanguardia se encuentran a una distancia de 12 a 14 km de los suburbios sur y sureste del centro regional, agregó.

En ese contexto, explicó que el grupo de tropas Norte lleva a cabo operaciones de combate con el objetivo de expandir la zona de seguridad en las regiones fronterizas de Sumy y Járkov.

Al concluir el informe, el jefe del Estado Mayor ruso entregó condecoraciones estatales a los combatientes más destacados por demostrar su valor y responsabilidad durante el cumplimiento de las misiones en el frente.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso en su informe diario a la prensa agregó que, en las últimas 24 horas, Ucrania perdió aproximadamente mil 345 soldados en toda el área de confrontación.

Asimismo, los sistemas de defensa antiaérea del gigante euroasiático derribaron un misil guiado S-200 y 105 vehículos aéreos no tripulados ucranianos, los cuales penetraron varias regiones al interior de Rusia.

