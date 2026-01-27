China expresa fuerte oposición ante posible bloqueo petrolero a Cuba

China subrayó hoy su profunda preocupación y oposición a las acciones de Estados Unidos contra Cuba, incluido un posible bloqueo al suministro de petróleo.

El portavoz de la Cancillería Guo Jiakun instó a Washington a «que deje de privar al pueblo cubano de su derecho a la supervivencia y al desarrollo, a que deje de socavar la paz y la estabilidad regionales, a que ponga fin a las violaciones del derecho internacional y a que levante inmediatamente el bloqueo y las sanciones contra Cuba».

Asimismo, afirmó que China seguirá prestando apoyo y asistencia a la nación caribeña y su confianza en que, «bajo el firme liderazgo del Partido y el Gobierno cubanos, el pueblo cubano superará sin duda sus dificultades actuales».

«Observamos que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ya ha respondido a este asunto, señalando que tales acciones constituyen una represión brutal contra una nación pacífica que no alberga hostilidad hacia ningún país, y demuestran aún más que las dificultades económicas de Cuba son causadas principalmente por Estados Unidos», dijo Guo.

Las declaraciones tienen base en la publicación del diario Político sobre los planes de Washington de bloquear el acceso a los hidrocarburos.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, calificó esta pretensión como un asalto brutal contra una nación pacífica que no representa amenaza alguna para Estados Unidos.

En ese sentido, el diplomático condenó que dichas medidas son la prueba irrefutable de que las carencias económicas que enfrenta el pueblo cubano están principalmente provocadas y diseñadas desde Washington.

El vicetitular antillano recordó que figuras como Marco Rubio y John Bolton, en 2019, instaron a Trump a ordenar un bloqueo similar, acción frenada entonces por agencias de seguridad nacional las cuales consideraron irresponsable y peligroso ese curso de confrontación injustificable.