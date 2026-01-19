lunes 19 enero 2026
Rinden en Portugal homenaje a combatientes caídos

Trabajadores de las embajadas de Cuba y Venezuela en Portugal, junto a representantes de organizaciones solidarias, se reunieron en la sede diplomática cubana en Lisboa para rendir homenaje a los combatientes cubanos caídos durante el ataque estadounidense a Caracas el 3 de enero, precisó el portal del ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

   En la ceremonia se recordó también el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, ocurrido en esa misma jornada, informaron fuentes diplomáticas.  

   Mary Flores, embajadora de Venezuela en Portugal, destacó el sacrificio de los 32 combatientes cubanos fallecidos y subrayó los 25 años de amistad entre Cuba y Venezuela.  

   José Ramón Saborido Loidi, embajador de Cuba en Portugal, resaltó los valores internacionalistas de la Revolución cubana y la valentía con que ciudadanos de la isla han entregado sus vidas en defensa de pueblos hermanos.  

   El homenaje formó parte de las acciones de solidaridad que se desarrollan en varias naciones tras los sucesos de Caracas, informó la Embajada de Cuba en Portugal.  

