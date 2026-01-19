lunes 19 enero 2026
Fomentan la creación de geositios con fines turísticos

Picture of ACN
ACN

) Un registro de 520 geositios existen desde las provincias de Pinar del Río hasta la de Guantánamo, de acuerdo con las bases de datos del Comité Nacional de Geoparques, del Ministerio de Energía y Minas, en sus proyecciones del turismo de naturaleza.

    En su inmensa mayoría, 484, habían sido aprobados por tal organismo en resoluciones reflejadas en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.

  Con posterioridad, en los últimos dos años, reconocieron 20 al Geoparque de Viñales y 16 para Santiago de Cuba, mientras en proceso de revisión se encuentran 30 correspondientes a Cienfuegos (10), Villa Clara (2) y Sancti Spíritus (18).

   Por la considerable cantidad de ellos, encabezan la lista los de Pinar del Río, Holguín y Matanzas, con 74, 54 y 48, respectivamente.

  Además, en período de evaluación 10 en Cienfuegos, 2 en Villa Clara y 18 en Santiago de Cuba, pero en su conjunto todos estos nuevos también poseen condiciones para el turismo de naturaleza, su objetivo esencial, lo cual implica conciliación entre el Instituto de Geología y Paleontología y el Ministerio de Turismo.    

    Un geositio o lugar de interés geológico es un área que forma parte del patrimonio de una región natural por mostrar, de manera continua en el espacio, una o varias características consideradas de importancia en su historia.

   Incluso, pueden existir en los geoparques o  parques geológicos: territorios que presentan un patrimonio notable y que llevan a cabo proyectos de desarrollo basados en su promoción turística, con objetivos económicos bien definidos.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
