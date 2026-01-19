Fomentan la creación de geositios con fines turísticos

) Un registro de 520 geositios existen desde las provincias de Pinar del Río hasta la de Guantánamo, de acuerdo con las bases de datos del Comité Nacional de Geoparques, del Ministerio de Energía y Minas, en sus proyecciones del turismo de naturaleza.

En su inmensa mayoría, 484, habían sido aprobados por tal organismo en resoluciones reflejadas en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.

Con posterioridad, en los últimos dos años, reconocieron 20 al Geoparque de Viñales y 16 para Santiago de Cuba, mientras en proceso de revisión se encuentran 30 correspondientes a Cienfuegos (10), Villa Clara (2) y Sancti Spíritus (18).

Por la considerable cantidad de ellos, encabezan la lista los de Pinar del Río, Holguín y Matanzas, con 74, 54 y 48, respectivamente.

Además, en período de evaluación 10 en Cienfuegos, 2 en Villa Clara y 18 en Santiago de Cuba, pero en su conjunto todos estos nuevos también poseen condiciones para el turismo de naturaleza, su objetivo esencial, lo cual implica conciliación entre el Instituto de Geología y Paleontología y el Ministerio de Turismo.

Un geositio o lugar de interés geológico es un área que forma parte del patrimonio de una región natural por mostrar, de manera continua en el espacio, una o varias características consideradas de importancia en su historia.

Incluso, pueden existir en los geoparques o parques geológicos: territorios que presentan un patrimonio notable y que llevan a cabo proyectos de desarrollo basados en su promoción turística, con objetivos económicos bien definidos.