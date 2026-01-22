jueves 22 enero 2026
Reitera Cuba solidaridad con Venezuela tras agresión de EE. UU.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, sostuvo hoy conversación telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Según un mensaje divulgado en su red social X, el mandatario cubano reiteró la enérgica condena de la Mayor de las Antillas a la agresión militar de Estados Unidos ocurrida el pasado tres de enero y al secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Le manifesté nuestro respaldo y solidaridad con la Patria de Bolívar y Chávez, su pueblo y el gobierno bolivariano; así como la decisión de continuar fortaleciendo las históricas relaciones de hermandad y cooperación, escribió Díaz-Canel en su post.

Varios despachos publicados en la Agencia Cubana de Noticias (ACN) y otros medios nacionales, han confirmado la postura oficial de Cuba ante la criminal agresión a la tierra de Bolívar, en la que perdieron la vida 32 combatientes cubanos, y que reafirma la hermandad histórica con Venezuela.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
