Realizan en Santiago de Cuba marcha de las Antorchas

Como cada 27 de enero, la ciudad héroe volvió a encender su alma martiana con la tradicional Marcha de las Antorchas protagonizada por jóvenes, estudiantes y el pueblo santiaguero, que rindió tributo al Héroe Nacional frente a la escultura que se erige en la intersección de las avenidas Martí y la Central.

En el acto central se destacó el legado martiano como guía permanente para la juventud cubana, llamada a mantener vivos los principios de justicia, dignidad y amor a la Patria que inspiraron al Apóstol y a las generaciones que lo siguieron.

Bajo el lema «Antorcha Centenaria Antiimperialista» La peregrinación, símbolo de patriotismo y continuidad, estuvo encabezada por las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia, junto a combatientes de la Revolución y representantes de instituciones sociales y culturales.

A setenta y tres años de la primera Marcha de las Antorchas, otra generación del centenario llegó hasta el cementerio patrimonial Santa Ifigenia, guiados por la permanencia de los ideales de justicia y soberanía que continúan forjando el destino de la nación.

En el aniversario 173 del natalicio del Apóstol y el advenimiento de los 100 años de Fidel, los santiagueros renovaron su voluntad de seguir construyendo una patria más justa y solidaria, inspirados en el ejemplo de quienes encendieron la antorcha del deber y la entregaron a las nuevas generaciones.