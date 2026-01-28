173 años de José Martí: El pensador que anticipó los desafíos de América Latina

Hoy se cumple el 173º aniversario del natalicio de José Julián Martí Pérez, una figura cuya dimensión trasciende el título de Héroe Nacional de Cuba para erigirse como uno de los pensadores fundamentales de la identidad latinoamericana. En un mundo marcado por profundas desigualdades y tensiones geopolíticas, su legado intelectual y ético cobra una vigencia sorprendente.

Más que un prócer

Nacido el 28 de enero de 1853 en La Habana, Martí dedicó sus 42 años de vida a forjar, con la pluma y la acción, un proyecto emancipador radical. Su lucha no se limitó a la independencia política de Cuba, sino que aspiró a una auténtica revolución social y moral. Como él mismo escribió, debía «impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América». Esta frase, escrita en 1895, revela una clarividencia geopolítica excepcional, advirtiendo sobre los peligros del expansionismo en una etapa temprana.

Su concepto de «Nuestra América», forjado durante sus estancias en México y Guatemala, constituye quizás su contribución más perdurable. No era un simple eslogan, sino un llamado a reconocer y valorar la identidad propia, mestiza y diversa del continente, frente a la mirada colonizadora. Insistió en que la verdadera independencia requería educación popular, justicia social y la plena dignidad de todos, especialmente de los históricamente oprimidos: esclavos, indígenas, campesinos y obreros.

Un legado vigente en un mundo complejo

La actualidad de Martí se palpa al contrastar su pensamiento con los desafíos del siglo XXI:

· Contra el colonialismo cultural: Su defensa de la identidad propia resuena frente a la homogeneización global.

· Ética en la política: Su incorporación de la ética al discurso político es un antídoto contra la corrupción y el pragmatismo sin principios.

· Justicia social integral: Su llamado a «redimir» a los oprimidos anticipa las luchas contemporáneas por la equidad y los derechos humanos.

Hoy, su aniversario es conmemorado desde múltiples perspectivas: en Cuba con actos oficiales como la Marcha de las Antorchas; en Tampa, Florida, con ofrendas florales; y en círculos intelectuales de todo el continente a través de coloquios y publicaciones. Esta multiplicidad de homenajes refleja las diversas facetas de Martí: el organizador político, el poeta modernista, el periodista incisivo y el visionario social.

Recordar a Martí 173 años después no es un ejercicio de arqueología histórica. Es confrontar sus ideales con nuestras realidades. Su vida, entregada por completo a una causa que consideraba justa, y su obra, una de las más lúcidas del pensamiento americano, nos interpelan directamente. En una era de crisis de modelos, polarización y búsqueda de horizontes comunes, la voz de José Martí sigue siendo un faro crítico e indispensable. Su legado nos pregunta, hoy como ayer, qué tipo de América estamos construyendo y si será, finalmente, la que merecía llamarse «Nuestra».