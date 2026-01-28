Omar Diodene: La Estrella del Béisbol 5 en Francia

Por Fabian Alexander Pelaez Calas, estudiante de Periodismo.

Henry Omar Diodene es un santiaguero nacionalizado francés ,jugador de la selección francesa de Béisbol 5 y ha sido uno de los ingredientes clave detrás de la impresionante actuación de Francia en la Copa Mundial de Baseball5 WBSC 2024.

“En Francia soy un ejemplo a seguir, me han dado la capitanía del equipo y ya son 5 años desempeñándome como capitán, ellos tienen mucha confianza en mi y yo también confío en el equipo.

France's Omar Diodene dazzled against Japan at the WBSC Baseball5 World Cup 2024! 🇫🇷 His big game and energy are driving France’s thrilling campaign in Hong Kong, China.#Baseball5 pic.twitter.com/n8CKd4aaPr — 🖐 Baseball5 (@Baseball5) October 12, 2024

Para un deportista, no hay nada como volver a casa, aunque sea defendiendo otros colores. Regresar a los terrenos donde dio sus primeros pasos tiene una carga emocional que pocos pueden explicar.

“Es un orgullo regresar a mi país y participar en eventos con grandes jugadores de béisbol 5 de Cuba y algunos invitados extranjeros”

El calendario internacional tiene una parada obligatoria en Puerto Rico y el nivel de exigencia no deja de subir. Con la mira puesta en el Caribe, la preparación física y mental es total.

“Prepararme para el Mundial es lo prioritario para este año , queremos alcanzar otra medalla mundialista y también ganar mi cuarto campeonato nacional con mi club”

El legado de un atleta no solo se mide por sus trofeos, sino por lo que transmite a las nuevas generaciones. Omar está sembrando la semilla del Baseball5 en Europa desde la base ejerciendo como entrenador y trabajando con niños.

“Me gusta enseñar las cosas que se a los muchachos , se combinar mi rol de jugador-entrenador y espero poder seguir aplicándolo un par de años más”

