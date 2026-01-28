miércoles 28 enero 2026
Omar Diodene: La Estrella del Béisbol 5 en Francia

Picture of Redacción tvsantiago
Redacción tvsantiago
El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

Por Fabian Alexander Pelaez Calas, estudiante de Periodismo.

Henry Omar Diodene es un santiaguero nacionalizado francés ,jugador de la selección francesa de Béisbol 5 y ha sido uno de los ingredientes clave detrás de la impresionante actuación de Francia en la Copa Mundial de Baseball5 WBSC 2024.

“En Francia soy un ejemplo a seguir, me han dado la capitanía del equipo y ya son 5 años desempeñándome como capitán, ellos tienen mucha confianza en mi y yo también confío en el equipo.

Para un deportista, no hay nada como volver a casa, aunque sea defendiendo otros colores. Regresar a los terrenos donde dio sus primeros pasos tiene una carga emocional que pocos pueden explicar.

“Es un orgullo regresar a mi país y participar en eventos con grandes jugadores de béisbol 5 de Cuba y algunos invitados extranjeros”

El calendario internacional tiene una parada obligatoria en Puerto Rico y el nivel de exigencia no deja de subir. Con la mira puesta en el Caribe, la preparación física y mental es total.

“Prepararme para el Mundial es lo prioritario para este año , queremos alcanzar otra medalla mundialista y también ganar mi cuarto campeonato nacional con mi club”

El legado de un atleta no solo se mide por sus trofeos, sino por lo que transmite a las nuevas generaciones. Omar está sembrando la semilla del Baseball5 en Europa desde la base ejerciendo como entrenador y trabajando con niños.

“Me gusta enseñar las cosas que se a los muchachos , se combinar mi rol de jugador-entrenador y espero poder seguir aplicándolo un par de años más”

