La marcha invencible: Pasos de la Caravana que cambiaron Cuba para siempre

La Caravana de la Libertad marcó el recorrido triunfal del Ejército Rebelde, liderado por Fidel Castro, desde Santiago de Cuba hasta La Habana del 2 al 8 de enero de 1959. Más de mil kilómetros separaron cada parada, transformadas en encuentros masivos donde el pueblo celebró el fin de la dictadura batistiana y el nacimiento de la Revolución .

En la madrugada del 2 de enero, la caravana salió de Santiago rumbo al occidente por el camino viejo de El Cobre hasta la Carretera Central. Este inicio simbolizó la unión de la Sierra Maestra con toda la nación, despertando júbilo popular desde los primeros kilómetros

Pasó por Palma Soriano, Baire, Jiguaní, Santa Rita y Cautillo con multitudes a los bordes de la vía. La noche del 2 llegó a Bayamo y el 3 se detuvo en Holguín, donde Fidel dialogó con la prensa en un ambiente de fiesta revolucionaria.

Avanzó por Las Tunas hasta Camagüey el 4 de enero, incorporando el Regimiento Ignacio Agramonte al nuevo poder. El 6 recorrió Guayos, Cabaiguán, Placetas, Falcón y Santa Clara, con Fidel hablando a miles en el Parque Vidal.

El 7 de enero incluyó Manacas, Colón, Matanzas y Cárdenas, reafirmando la justicia social en plazas públicas. El 8 entró por el Cotorro del Camino hasta Columbia, donde el discurso de Fidel selló el poder revolucionario en la capital.

Ese periplo oriente-occidente fundó la Cuba revolucionaria. Su 67 aniversario en 2026 coincide con el Año del Centenario de Fidel Castro, dedicando actos a su liderazgo en la gesta y visión de unidad nacional.

Recobra un matiz diferente este año, pues en varias provincias su rememoracion denuncia el ilegal ataque militar yanqui a Venezuela, homenajea a los cubanos caídos y exige libertad para el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, secuestrados por EE.UU., en hermandad revolucionaria .