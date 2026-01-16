HONOR Y GLORIA: SANTIAGO RECIBE A SUS HÉROES

Bajo el cielo patriótico que cobija la Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo Grajales, un silencio cargado de solemnidad y orgullo se expande.

La tierra santiaguera, cuna de titanes, se engalana para recibir no a ocho hijos, sino a ocho leyendas forjadas en el fuego del deber internacionalista.

La ciudad que vio nacer al Titán de Bronce abre hoy sus brazos, no para despedir, sino para acoger eternamente a quienes partieron hacia la Patria Grande y regresan convertidos en semilla de eternidad.

Ellos, ocho de los treinta y dos valientes caídos en suelo de la hermana República Bolivariana de Venezuela, cumplían el sagrado juramento de los soldados de Cuba: defender la soberanía ajena como la propia, proteger la luz de una Revolución hermana con la misma entrega con que custodiarían la de su tierra natal.

No fueron meros combatientes; fueron embajadores de un principio, guardianes de un sueño bolivariano y martiano que trasciende fronteras.

Su misión fue acto de puro altruismo revolucionario, el más alto ejemplo del internacionalismo que corre por las venas de esta Isla.Hoy, la plaza que honra al invencible Maceo se viste de honor.

Cada nombre que se enuncia resuena con el eco del deber cumplido hasta el último aliento.

Son héroes que, lejos de su sol natal, escribieron con su sacrificio la página más profunda de la solidaridad.

Regresan a Santiago, no en la tristeza de la pérdida, sino en la gloria del ejemplo imperecedero.

El pueblo los recibe con el dolor digno de quien sabe que la sangre de sus hijos no se derramó en vano, sino que se convirtió en raíz para la libertad de un pueblo hermano y en bandera para la propia nación.

Que las palmas santiagueras se inclinen a su paso. Que el son de la trova entone una melodía de eterna gratitud.

Que el recuerdo de su valor se grabe a fuego en la memoria de la Patria, no como una lágrima, sino como un yelmo de bronce que desde hoy protege simbólicamente esta plaza.

¡Honor y gloria a los héroes caídos!

¡Viva el internacionalismo revolucionario!

¡Los hijos de Santiago y de Cuba están, hoy y siempre, de pie junto a su legado!

Presentes. Ahora y Siempre.