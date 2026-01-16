Rinden homenaje póstumo a los ocho combatiente santiagueros caídos en el cumplimiento del deber en Venezuela

Miles de santiagueros se dan cita en la Plaza Mayor General Antonio Maceo Grajales para rendir homenaje póstumo a los ocho combatientes de esta tierra que murieron defendiendo el pasado 3 de enero la soberanía de Venezuela.





La palabra de condena de la Miembro del Comité Central del Partido y Primera Secretaria en el territorio Beatriz Johnson Urrutia, quien ratificó la convicción de que la memoria de los caídos inspirará el compromiso de la nación con la justicia, la solidaridad y la unidad.

La solemnidad del momento, acompañada por los pasos de quienes honran, acompañan y hacen suyo el dolor de perder a sus hijos, en este sitio de homenaje, una representación de santiagueros pertenecientes a diversos sectores rinde Guardia de Honor y todo un pueblo pasa sin bajar la cabeza, porque ante la barbarie es más grande el coraje y se toma partido contra el oprobio apegados a los principios de Honor y Gloria.