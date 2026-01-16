viernes 16 enero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Rinden homenaje póstumo a los ocho combatiente santiagueros caídos en el cumplimiento del deber en Venezuela

Picture of Iran Deivis Suárez Vaillant
Iran Deivis Suárez Vaillant

Miles de santiagueros se dan cita en la Plaza Mayor General Antonio Maceo Grajales para rendir homenaje póstumo a los ocho combatientes de esta tierra que murieron defendiendo el pasado 3 de enero la soberanía de Venezuela.



La palabra de condena de la Miembro del Comité Central del Partido y Primera Secretaria en el territorio Beatriz Johnson Urrutia, quien ratificó la convicción de que la memoria de los caídos inspirará el compromiso de la nación con la justicia, la solidaridad y la unidad.

La solemnidad del momento, acompañada por los pasos de quienes honran, acompañan y hacen suyo el dolor de perder a sus hijos, en este sitio de homenaje, una representación de santiagueros pertenecientes a diversos sectores rinde Guardia de Honor y todo un pueblo pasa sin bajar la cabeza, porque ante la barbarie es más grande el coraje y se toma partido contra el oprobio apegados a los principios de Honor y Gloria.

Destacadas
Rinden homenaje póstumo a los ocho combatiente santiagueros caídos en el cumplimiento del deber en Venezuela
Xolido SURL apuesta por la ciencia desde Santiago de Cuba
Biblioteca Pública Hermanos Díaz-Robert: 40 años cultivando saberes y memoria en Tercer Frente
Concluye en Santiago jornada teórica del Salón de Arte Contemporáneo
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios