viernes 02 enero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

En el 2026 más unidos que nunca!: convocó Díaz-Canel

Picture of ACN
ACN

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, en el aniversario 67 del triunfo de la Revolución cubana. convoco, en su cuenta de X, a : 

 ¡Que el 2026, Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, nos encuentre peleando y más unidos que nunca!;¡Viva la Revolución Cubana!

   El pasado 18 de diciembre, en la clausura de la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Presidente  propuso y fue aprobado nombrar al 2026 como “Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz”, en homenaje al líder histórico de la Revolución cubana y como ratificación de la unidad de sus ideas en la Revolución.

   No hubiera sido posible llegar hasta aquí sin confiar en nuestra historia, y sin la convicción fuerte y clara que surgió de aquel encuentro entre los dos hermanos el 18 de diciembre de 1956 en Cinco Palmas. Hoy también estamos seguros de que ¡Ahora si ganamos la guerra!, declaró Díaz-Canel con la propuesta.

   En sus palabras afirmó que los cubanos de hoy son vencedores de imposibles y alentó a que el año 2026, Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, nos encuentre peleando y más unidos que nunca.

   El 1 de enero de 1959 el dictador Fulgencio Batista abandona el país y en una maniobra de última hora, apoyada por el gobierno de los Estados Unidos, , el General Eulogio Cantillo intenta crear una junta cívico-militar.

   Mientras esto sucedía, Fidel Castro, al frente del Ejército Rebelde, conmina a la guarnición de Santiago de Cuba a que se rinda y al pueblo a una huelga general, apoyada masivamente en todo el país lo cual aseguró la victoria de la Revolución.

   Instalado en el poder, el gobierno revolucionario inició el desmantelamiento del sistema político neocolonial, se disolvieron los cuerpos represivos, se garantizó a los ciudadanos el ejercicio pleno de sus derechos, la administración pública fue saneada y se confiscaron los bienes malversados.

Destacadas
Siempre Lucía: Adela Legrá, el rostro eterno de la tierra cubana (+Fotos)
Celebrarán en Santiago III Encuentro Cuba-México en Septiembre de 2026
Visita Ministra de Comunicaciones zonas de silencio del Tercer Frente
Chequea Grupo Temporal de Trabajo acciones de recuperación en Santiago de Cuba
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios