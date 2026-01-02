Avances en 2025 de la automatización y la matemática

Cerca de 15 millones de pesos obtuvo en 2025 el colectivo del Instituto de Cibernética, Matemática y Física (Icimaf) por la aplicación de sus proyectos de investigación, desarrollo e innovación, más conocidos por las siglas I+D+I.

La cifra es superior a la alcanzada en 2024 y 2023, informó Elizabeth Rodríguez Quertz, subdirectora de Investigaciones en una intervención en el encuentro para evaluar los resultados de su gestión este año en sus 10 programas prioritarios.

Explicó que algunos terminaron en fecha, entre estos: Fundamentales en Física y Matemática, Actualización del sistema de gestión de la producción científica, Tratamiento estadístico de datos funcionales: Teoría y Aplicaciones, Teoría Cuántica y Clásica de Campos en Altas Energías, Materia Condensada, Biofísica y Física de Astro partículas II, Solución numérica de las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales que modelan el calentamiento inducido por ultrasonido, Obtención y Caracterización del Precursor, para la elaboración de cerámicas ferroeléctricas, luminiscentes y fotovoltaicas, Programa Nacional de Automática, Robótica e Inteligencia Artificial y Diseño y ejecución de algoritmos en tiempo real para la navegación exitosa de robots móviles.

En presencia, igualmente, de invitados de la Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada y de profesores de la Universidad de La Habana, Rodríguez Quertz destacó la publicación de estudios de sus especialistas en revistas nacionales y extranjeras. Enfatizó en la presentación oficial a la Oficina Cubana de Propiedad Industria la patente denominada Método para la predicción de blancos únicos y múltiples para la terapia de cáncer basada en ARN.

Otro tanto hizo con la participación en eventos naciones e internacionales, colaboración con colegas de República Dominicana, México, Alemania, Italia y Colombia,, y 17 acuerdos con instituciones de México, Italia, Dominicana, España, Alemania y El Salvador, aparte de 7 visitantes recibidos. Contempló en su resumen la formación de personal, y premios y reconocimientos por sus aportes sociales y científicos.