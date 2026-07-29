Cuba en Santo Domingo 2026: Quinta jornada de los Juegos Centroamericanos

Cuba cerró su jornada del martes con un botín de 5 preseas doradas, 7 plateadas y 4 de bronce, en una actuación que combinó actuaciones destacadas, altibajos competitivos y, sobre todo, el innegable espíritu de lucha de sus atletas.

Si bien algunos resultados estuvieron por debajo de lo esperado, la entrega y el coraje de la delegación cubana fueron el denominador común en cada escenario. La jornada dejó claras muestras de que el talento isleño sigue firme, aunque con retos que afinar de cara a lo que viene.

Para hoy, el cronograma de competiciones promete. Los representantes de la Mayor de las Antillas saltarán a la arena en múltiples disciplinas con un único objetivo: avanzar en sus respectivas pruebas y seguir engrosando el medallero nacional en este certamen regional.

Como lo ha hecho a lo largo del evento, Cubadebate mantendrá su cobertura minuto a minuto, con todos los detalles de la actuación criolla: resultados en tiempo real, cambios en las posiciones, momentos clave y las historias más impactantes que deje esta nueva fecha de competencias.