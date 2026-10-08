jueves 08 octubre 2026
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La independencia se defiende todos los días

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Joel Macías Rivas

La independencia de la República está en peligro y, por tanto, debe ser defendida. Nunca antes hubo tanto que proteger: la identidad de ser cubanos, la soberanía nacional y el derecho del pueblo a construir un país orientado al bienestar y la dignidad de todos, hoy constituyen desafíos esenciales.

Hace 158 años, los cubanos carecían de república, independencia y libertad para decidir su propio destino y vivían sometidos a un modelo colonial extranjero que no reconocía a los nativos el pleno disfrute de sus derechos.

En ese contexto, entre otras consecuencias de aquella llamada civilización, se produjeron los acontecimientos del 10 de octubre de 1868.

Cuba fue la última de las colonias españolas de América en alcanzar su independencia, aunque esta llegó de manera mediatizada y un destino  marcado por enormes sacrificios. Quizá esa sea una de las razones por las que la soberanía se defiende con tanta pasión: el pueblo conoce el precio que tendría que pagar nuevamente para recuperarla si llegara a perderla.

A 158 años del inicio de aquella difícil senda hacia la independencia, Estados Unidos, una de las mayores potencias conquistadoras de la historia moderna,  mantiene su política de hostilidad contra Cuba e intenta someter a los cubanos mediante las carencias y las necesidades, lógica que  recuerda, salvando las distancias históricas, la aplicada por el gobernador español Valeriano Weyler durante la reconcentración, cuando España pretendía conservar, a toda costa, una de sus últimas  coloniales de ultramar.

Desde entonces y hasta hoy, los Estados Unidos han intentado castigar a los cubanos por desafiar su dominio y procurar la construcción de un país basado en la igualdad de derechos, a solo 90 millas de sus costas.

Para ello, ha recurrido a diversas medidas, entre ellas, bloqueo económico,  financiero y petrolero; estimular el odio, dividir a las familias y apostar por una disyuntiva extrema: que la gente escoja entre el hambre y la dignidad, entre la patria y la traición.

El bloqueo también procura instalar la idea de que el socialismo y el propio pueblo cubano son los principales responsables de las dificultades que enfrenta el país, sin embargo, la mayoría de los cubanos no se rinden ni renuncian  al derecho a decidir su futuro.

En esta fecha tan significativa para Cuba, vale recordar la reflexión de José Martí, escrita desde Nueva York en 1890: «Todos, los de aquí y los de allá, sin capas españolas ni botas yanquis, trabajando (…) por sobre la tierra y por debajo de la tierra, para lograr, con el respeto duradero de los hombres libres, la independencia absoluta y democrática de la patria…».

Carlos Manuel de Céspedes fue uno de los grandes inspiradores de esa lucha. El combate que inició el 10 de octubre de 1868 no ha concluido: su ejemplo continúa siendo una lección de dignidad y una invitación a defender, sin condiciones, la unidad, la independencia y la soberanía de la nación.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
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mayo 31, 2024 at 12:24 am
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