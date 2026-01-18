Denuncian en India amenazas y bloqueo de EEUU contra Cuba

El Partido Comunista de la India (Marxista-Leninista) de Liberación denunció hoy la intimidación y las amenazas imperialistas de Estados Unidos contra Cuba y el bloqueo contra la nación caribeña.

En una carta, firmada por su secretaria general Dipankar Bhattacharya, la organización política india ratificó su solidaridad con el Partido Comunista de Cuba (PCC) y el pueblo de la isla en defensa de su soberanía, dignidad y paz.

La misiva dirigida al PCC expresa, además, el apoyo pleno a la demanda mundial de levantamiento inmediato e incondicional del brutal bloqueo estadounidense contra Cuba.

El partido comunista indio rindió, asimismo, homenaje a los 32 mártires cubanos que dieron su vida en Venezuela mientras defendían valientemente la bandera del internacionalismo y la solidaridad antiimperialista.

Señaló que el imperialismo estadounidense sigue siendo el principal enemigo de los pueblos del mundo, chomo se ha visto recientemente desde Venezuela hasta Palestina.

La agresión estadounidense contra Venezuela y el criminal secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, exponen una vez más el descarado impulso del imperialismo para aplastar la soberanía, imponer la subyugación colonial y esclavizar a los pueblos, apuntó la organización política.

Agregó que lo que se está desarrollando en Venezuela hoy es una continuación de los mismos designios nefastos desatados contra Cuba desde la década de 1960, después que la victoriosa Revolución Cubana, bajo el liderazgo de Fidel Castro, liberó al pueblo del país caribeño de la dictadura y la dominación corporativa estadounidense.

“Hoy, mientras el mundo se enfrenta al impulso agresivo del presidente estadounidense Donald Trump para imponer un nuevo orden de subyugación colonial, la firme resistencia del pueblo cubano contra más de seis décadas de bloqueo ilegal, inhumano y genocida de Estados Unidos se erige como un faro de esperanza e inspiración para todos los pueblos que luchan en todo el mundo”, enfatizó.