Pleno Extraordinario del Partido en Tercer Frente con importantes proyecciones para el 2026

Con la presencia de Beatriz Johnson Urrutia, Primera Secretaria del Comité Provincial del Partido Comunista en Santiago de Cuba, y Annia Poblador Serguera, Miembro del Buró Ejecutivo Provincial del Partido, se celebró este sábado 17 de enero el Pleno Extraordinario del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba en Tercer Frente. El encuentro tuvo como objetivo evaluar la implementación de los acuerdos del Onceno Pleno del Comité Central, pero más allá de la formalidad, puso sobre la mesa los desafíos concretos que enfrenta el territorio.

Las intervenciones insistieron en la necesidad de fortalecer la disciplina partidista y la responsabilidad individual de cada militante. Sin embargo, se reconoció que la unidad interna no puede ser un simple enunciado; requiere acciones efectivas que garanticen coherencia en la conducción política y social, así como un vínculo real y sistemático con los no militantes, las instituciones y la comunidad. La crítica estuvo dirigida a la falta de constancia en ese trabajo de acercamiento, que limita la capacidad de movilización y credibilidad del Partido en el municipio.

Uno de los puntos más debatidos fue la recuperación del liderazgo de Tercer Frente como mayor productor de café del país. Se subrayó que no basta con reconocer las potencialidades de las montañas, urge transformar las condiciones de trabajo de los caficultores, garantizar insumos básicos y elevar la calidad del grano para competir en el mercado internacional. El debate dejó claro que la producción de rubros exportables y la sustitución de importaciones no pueden seguir siendo metas abstractas, sino compromisos medibles que exigen planificación rigurosa y control sistemático.

El combate contra las ilegalidades ocupó otro espacio central. Se cuestionó la efectividad de los mecanismos de vigilancia popular y la coordinación de las autoridades, señalando que la persistencia de prácticas ilícitas refleja debilidades en la acción política y en la capacidad de respuesta institucional. La transparencia y el respeto a las normas fueron defendidos como pilares del desarrollo económico y social, pero se advirtió que sin sanciones ejemplares y un seguimiento constante, esos principios corren el riesgo de quedarse en discursos.

El Pleno concluyó con un llamado a la unidad y al esfuerzo colectivo. No obstante, el compromiso asumido para el 2026, año en que el pueblo espera avances palpables en producción, justicia social y bienestar, fue presentado como una meta que exige disciplina y organización, pero también autocrítica y capacidad de rectificación. Solo así Tercer Frente podrá proyectarse hacia nuevas metas y consolidar su aporte al desarrollo de Santiago de Cuba y de la nación, con resultados que respondan a las expectativas reales de la población.