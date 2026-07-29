Llaman en Chile a crear movimiento amplio de apoyo a Cuba

En un acto ante cientos de personas, el presidente del Partido Comunista de Chile (PCCh), Lautaro Carmona, llamó a crear un movimiento amplio de apoyo a la Revolución cubana, que enfrenta hoy las agresiones de Estados Unidos.

Carmona recordó la experiencia de Vietnam, cuando jóvenes, trabajadores, estudiantes y representantes de organizaciones políticas y sociales se unieron en un frente de solidaridad con ese pueblo.

El dirigente comunista condenó el recrudecimiento a niveles extremos del bloqueo económico, comercial y financiero de Washington contra Cuba, que incluye un cerco petrolero, con impacto en todos los sectores de la vida.

Están transformando esto casi en un laboratorio genocida para ver cuánto puede resistir un pueblo con carencias de alimentos y otras necesidades, y frente a esto ninguno de nosotros puede ser indiferente, afirmó.

Carmona intervino en un acto en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores con motivo del aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, una gesta encabezada por Fidel Castro.

El presidente del PCCh declaró a Prensa Latina que en agosto próximo viajará a La Habana para participar en un evento internacional de partidos políticos y luego en las actividades por el centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana.

Durante su intervención en el acto, el embajador de Cuba en Chile, Oscar Cornelio Oliva, agradeció el calor y el cariño con que se recuerda aquí el Día de la Rebeldía Nacional.

Destacó el significado del Moncada, la chispa que encendió el motor que conduciría al triunfo del 1 de enero de 1959.

“Hoy hay una nueva batalla histórica”, dijo, y explicó que en estos momentos desde Estados Unidos y otros centros de poder hay una guerra multidimensional contra la isla que, además del bloqueo, incluye una campaña de desinformación, a lo cual se añade una amenaza de invasión militar.

Advirtió que esta no es sólo una amenaza a Cuba, sino también a los movimientos de izquierda y progresistas del mundo y contra cualquier otro país que no les convenga.

Explicó que, a pesar de todas las agresiones, los enemigos de la revolución no han logrado el objetivo de crear el caos, ni paralizar el país, donde la cultura, la educación y la salud siguen adelante.

Varios participantes expresaron a Prensa Latina su solidaridad con Cuba en estos momentos difíciles.

Alicia Lira, recién galardonada con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2026, envió un saludo a un pueblo y un gobierno que ha mantenido la dignidad ante los ataques y el bloqueo más inhumano, afirmó.

Cuba es un país que exporta salud y solidaridad, cientos de jóvenes chilenos se formaron como médicos en la isla, recordó.

Laura Mlynarz, la nueva presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y militante de las Juventudes Comunistas, rechazó las afirmaciones de la Casa Blanca de que Cuba es una amenaza para Estados Unidos.

Cuba es un país que ha estado dispuesta a ayudar a otros pueblos ante catástrofes, dijo, y recordó a los médicos que se pusieron a disposición de otras naciones durante la pandemia.

El acto fue amenizado por los cantantes Ricardo Castro, Pancho Villa y Camila Chascona.

.