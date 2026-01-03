Cuba de cara a la cancha mundial de 2026

Si bien 2026 es un año interolímpico al ser el segundo calendario de lo que conocemos como el ciclo cuatrienal que separa las citas bajo los cinco aros, será un almanaque de grandes convocatorias. Para la culta afición deportiva cubana es, además, una invitación a disfrutar de grandes acontecimientos deportivos

Si bien 2026 es un año interolímpico al ser el segundo calendario de lo que conocemos como el ciclo cuatrienal que separa las citas bajo los cinco aros, será un almanaque de grandes convocatorias. Para la culta afición deportiva cubana es, además, una invitación a disfrutar de grandes acontecimientos deportivos.

Tendrá la Mayor de las Antillas dos grandes focos competitivos, que se enmarcan en el rumbo hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, en 2028. El primero, en República Dominicana, sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, del 24 de julio al 8 de agosto, y el segundo en la ciudad senegalesa de Dakar, que acogerá, entre el 31 de octubre y el 6 de noviembre, a los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Por supuesto, el vi Clásico Mundial de Beisbol acaparará en marzo la atención de un pueblo que respira al ritmo de la pelota. Igual de convocante será la Copa del Mundo de la FIFA, entre el 11 de junio y el 19 de julio en México, Canadá y Estados Unidos. Es un evento que Cuba ha podido vivir, partido a partido, desde la edición de España-1982.

SANTO DOMINGO CIEN AÑOS DESPUÉS, EL MAYOR RETO

La vigesimoquinta edición de la justa multideportiva centrocaribeña no es una más. Se trata de la versión de estas lides que fija su centenario.

Tiene una significación especial para Cuba, pues es uno de los pabellones fundadores de estos Juegos, cuando en 1926 México albergó la primera de estas fiestas, la cual contó con tres países participantes, pues Guatemala también concurrió. Entonces se llamaron Juegos Centroamericanos, y no fue hasta la tercera versión, en 1935, en El Salvador, que adopta su actual nombre.

Pero tiene también la motivación de que coincide con el aniversario 60 de la épica gesta del Cerro Pelado, en 1966, en la que en una competencia como esa, Estados Unidos intentó impedir la participación cubana, en San Juan, Puerto Rico. Se llegó por mar y se

desembarcó en unas chalupas, pero Cuba estuvo presente, pese a los amenazantes sobrevuelos de los aviones de ese país encima del buque que trasladaba a los deportistas.

Otro impulso, en pos de asumir el ahora difícil compromiso, viene desde las entrañas de la Cultura Física nacional. El 23 de febrero se cumplirán 65 años de la fundación del Inder, mediante la Ley 936, que sentó las bases de lo que muy pronto se convertiría en una potencia deportiva.

La digna participación de los atletas cubanos en esos Juegos será, además, el tributo del deporte a las víctimas del abominable crimen contra un avión de Cubana de Aviación, en el que viajaba el equipo de esgrima de la Patria hace 50 años, el 6 de octubre de 1976.

Para la cercana reunión quisqueyana, ya Cuba tiene a 16 deportes, con 226

atletas con boletos, comitiva que seguirá creciendo con el esquema de clasificaciones en este primer semestre.

José Antonio Miranda, director de Alto Rendimiento del Inder, dijo a Granma que el objetivo «es mantener uno de los tres primeros lugares del medallero».

Aunque estos Juegos no tienen la envergadura de unos Panamericanos y mucho menos de unos Olímpicos, es hoy una aspiración plausible, cuando la diversidad y amplitud de su programa competitivo son un reto para Cuba.

México y Colombia son en estos momentos las representaciones que han copado la cima de la tabla de medallas, un reinado que tuvo el verde caimán desde 1970 hasta 2014, ininterrumpidamente.

Será el reto más grande del deporte en este 2026.

UNA OPORTUNIDAD PAÍS

Regresan los Juegos Olímpicos de la Juventud, para su cuarta edición, luego de que la covid-19 los dejará en Buenos Aires-2018. Serán en África, una expresión de inclusión del COI que jamás ha tenido con los Juegos Olímpicos durante más de 130 años.

La ciudad senegalesa de Dakar será la anfitriona de una reunión en la que el COI ha tenido a bien priorizar la participación de atletas de ese continente. Eso hace que aún no haya cifras de participación.

Pero allí estará una comitiva cubana, en una oportunidad país, pues permite que las más jóvenes promesas del mundo se encuentren en el escenario más exigente del deporte.

Por ejemplo, la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol, que estará presente con el Beisbol5, decidió que el equipo campeón del orbe juvenil iría directo a Dakar, boleto ya en poder de Cuba desde el pasado mes de septiembre.

La Mayor de las Antillas tiene un paso laureado en esas encumbradas lizas.

-Cuba está entre los diez primeros países en estos Juegos, en un concierto en el que 110 naciones han obtenido al menos una medalla.

-Es uno de los dos países de América en esa decena de vanguardia; el otro es Estados Unidos.

-Su mejor ubicación fue en la primera convocatoria, en Singapur 2010. Logró nueve preseas doradas, tres de plata y dos de bronce para el quinto lugar del medallero, el mejor sitio alcanzado por el continente americano.

-En Nakin-2014, la Mayor de las Antillas bajó al puesto 32, con dos de oro, una de plata e igual cantidad de bronce. Fue la tercera delegación más destacada del hemisferio, detrás de Estados Unidos (3) y Brasil (6).

-Buenos Aires acogió la tercera edición, en la cual Cuba ascendió, con cuatro premios áureos, no obtuvo lauros plateados, pero sí dos de bronce. Ese saldo le permitió ubicarse en el escaño 16, el que junto a Colombia (14) significó lo más sobresaliente del continente.

La justa olímpica de los bisoños es un examen para una reserva deportiva que el movimiento deportivo cubano ya ha ido curtiendo en los II Juegos Panamericanos Juniors, cuya última versión se celebró en Chile, en 2025.

-En esa edición continental se concretó el propósito de evaluar la progresión en rendimiento y resultados de destacados exponentes de esa cantera.

-Allí se clasificaron 28 atletas para los Juegos Panamericanos de Lima-2027.

-Se implantaron cuatro récords para los Juegos en el deporte de atletismo, en las pruebas de 3 000 metros con obstáculos, 110 metros c/ vallas, 100 metros c/ vallas y Decatlón.

AHÍ VIENE LA BOLA

Tal vez en el universo deportivo cubano ninguna competición genere más opiniones que el Clásico Mundial de Beisbol. La pelota marca el pulso cultural del deporte cubano, porque es un sentimiento nacional; es por eso que sobre esos criterios se vierte, ponzoñosamente, odio, división y ataques.

No hay duda de que tendremos un buen equipo, competitivo y que dará batalla, más allá de cuántos sean del beisbol estadounidense, japonés o de cualquiera de las ligas invernales del Caribe o de otras. Al final, todos salieron de la matriz cubana aportadora de genes beisboleros de excelencia.

Son gratificantes las expresiones de los peloteros que se desempeñan en ese beisbol rentado, cuando exponen su deseo de representar a su Patria, y es un gran dolor de cabeza también porque el número es finito. Donde caben 24 no halla espacio un 25, y hay muchos más de calidad que rebasan esa cifra, como también tenemos en nuestra accidentada 64 Serie Nacional jugadores con el nivel para estar en tan exigente competición.

Cuba, que siempre ha rebasado la primera fase en estos certámenes, irá en busca de igualar o superar su presencia en semifinales, lograda en la versión de 2023. Ya tuvo, como mejor resultado el segundo lugar en la cita de apertura, en 2026.

Pero lo cierto es que el equipo definitivo que nos represente será acompañado en cada turno al bate, lanzamiento, jugada, inning tras inning por un pueblo que sabe apoyar y amar a sus ídolos.

CUBA, CAMINO A LOS ÁNGELES-2028Otros deportes con misiones importantes de cara a los próximos Juegos Olímicos, asumirán importantes compromisos

Atletismo

Campeonato mundial bajo techo en Kujawy Pomorze, Polonia, del 20 al 22 de marzo.

Ultimate Championships, en septiembre, en Budapest. Estreno de World Athletics, con 16 atletas por prueba hasta 800 metros; en las de vallas semifinales y final; finales directas de 1 500 y 5 000, con 12; y ocho en relevos. Estarán los vigentes campeones mundiales y olímpicos; el resto clasifica por ranking mundial.

Liga de Diamante, con 32 pruebas y ocho paradas, entre el 8 de mayo y 5 de septiembre.

Judo

Campeonato Mundial, en Bakú (4-11 de octubre), más los Grand Slam de París, Taskent, Tiflis, Dusambé, Astaná, Ulán Bator, Budapest, Abu Dabi y Tokio. El de Ulán Bator marcará el primer evento clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Lucha

Campeonato Mundial (5-13 de septiembre) en Barein, del 24 de octubre al 1ro. de noviembre.

Boxeo

World Boxing anunció que no habrá campeonato mundial, pero sí dos fases de copas del mundo y la final, que será en Uzbekistán, en noviembre.

Canotaje

El Campeonato Mundial de este deporte regresa a Poznan, Polonia, luego de 16 años.

Levantamiento de pesas

Campeonato Mundial en la ciudad china de Ningbo.

Taekwondo

Tendrá su campeonato del orbe en la urbe sudcoreana de Gimcheon, del 10 al 12 de julio.

Voleibol

Su competencia cumbre será la Liga de Naciones, a mediados del año.